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Savunma

İspanya-Türkiye HÜRJET'te anlaştı, Yunanistan karıştı: Dendias'ın düşündüğü tek şey maaş

İspanya'nın Türkiye'den 24 adet HÜRJET satın alacağını yazan Yunan basını, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'i hedef aldı. Dendias'ı F-16 modernizasyon programında geri kalmakla suçlayan Yunan basını, 'Onun yaptığı tek şey Yönetim Kurulu maaşlarının iki katına çıkarılmasına izin vermek' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi23 Aralık 2024 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
İspanya-Türkiye HÜRJET'te anlaştı, Yunanistan karıştı: Dendias'ın düşündüğü tek şey maaş
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Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptı Yunanistan'da ses getirirken Dendias'ın icraatları yerden yere vuruldu.

Anlaşmanın İspanya'ya HÜRJET tedarikinde ilk adım olduğunu kaydeden Yunan basını, Türkiye'nin İspanya'ya 24 adet HÜRJET satışı yapacağını yazdı.

İSPANYA-TÜRKİYE HÜRJET'TE ANLAŞTI, YUNANİSTAN KARIŞTI

İmzalanan anlaşmanın Türk havacılık sektörü için bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

Mutabakat zaptını tarihi adım olarak nitelendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün "NATO'daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğimizin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı" sözlerine haberde yer verildi.

HÜRJET'in İspanyol Hava Kuvvetleri'nin 19 adet eskiyen SF-5M jet eğitim uçağı filosunun yerini alacağı vurgusu yapıldı.

HÜRJET anlaşmasını manşetlerinden duyuran Yunan basını, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'i hedef aldı.

HÜRJET üzerinden Dendias'ı eleştiren Yunan basını, "İspanya, Türkiye'den 24 HÜRJET uçağı almayı planlarken Bay Dendias'ın neredeyse her gün birkaç milyar değerindeki "ekipman planlarını" açıkladığını görüyoruz. Halbuki onun yaptığı tek şey Yönetim Kurulu maaşlarının iki katına çıkarılmasına izin vermek. Belki de F-16 modernizasyon programında bile çok geride kalmayı başardıkları için" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDA JET EĞİTİM UÇAĞI PROJESİ ANLAŞMASI

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

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