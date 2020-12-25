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Savunma

İspanya'dan, NH90 helikopterleri için 111 milyon avroluk sözleşme

İspanya Savunma Bakanlığı, 23 adet NH90 helikopterini gelişmiş elektronik savunma sistemleriyle yükseltmek için İspanyol savunma sanayii şirketi Indra'ya 111 milyon avroluk bir sözleşme verdi.

star.com.tr25 Aralık 2020 Cuma 22:20 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 22:39
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İspanya Savunma Bakanlığı, 23 adet NH90 helikopterini gelişmiş elektronik savunma sistemleriyle yükseltmek için İspanyol savunma sanayii şirketi Indra'ya 111 milyon avroluk bir sözleşme verdi.

Sözleşme kapsamındaki faaliyetler yedi yıl bir sürecek ve ayrıca uygulandığı takdirde değeri 135 milyon avroya kadar çıkacak ölçüde kapsam genişletilebilecek.

Sözleşme kapsamında uygulanacak faaliyetlerin, helikopter mürettebatının gelişmiş tehditleri tespit etmesine yardımcı olacağı, böylelikle operasyon alanındaki güvenliğin artırılacağı bildirildi. Aktarılanlara göre Indra, bu helikopterin GSPA ve MSPT versiyonlarını kendini koruma paketi ile donatacak.

İspanya Ordusunun hizmetinde kullanılacak teslimatlar, Yeni Nesil Tam Dijital Radar Uyarı Alıcısı (RWR ALR-400FD) ve DIRCM InShield Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir sistemini içermektedir.

star.com.tr

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