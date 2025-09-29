Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, ilk silahlı uçuş testini başarıyla tamamlaması dış basında da yankı buldu.

ASELSAN üretimi TOLUN ile yapılan başarılı deneme, İspanyol havacılık sitesi Aviacion Online tarafından "Tam teşekküllü bir savaş sistemine geçişte kritik adım" başlığıyla övüldü.

"TARİHİ BİR EŞİK"

Haberde, KIZILELMA'nın iki adet TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği uçuşun, mühimmat entegrasyonunun ilk kez doğrulanması açısından "tarihi bir eşik" olduğuna dikkat çekildi.

Site, Baykar'ın açıklamasına atıfla, uçağın hem iç hem de dış silah istasyonlarıyla farklı türden füze ve bombaları taşıyabileceğini ve bunun da KIZILELMA'yı "çok rollü bir savaş platformu" haline getirdiğini yazdı.

Aviacion Online'a göre KIZILELMA, yalnızca bir silahlı dron değil; manevra yeteneği, savaş uçaklarıyla ağ üzerinden ortak görev icra edebilme kapasitesi ve kendi AESA radarı ile ABD, Avrupa ve Çin'de geliştirilen son nesil muharip insansız sistemlerle aynı kategoriye yükseliyor. Haberde KIZILELMA'nın teknik bilgilerine de yer verildi.