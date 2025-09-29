İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5901
  • EURO
    48,831
  • ALTIN
    5087.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İspanyollardan TOLUN'la havalanan KIZILELMA'ya övgü: Çok rollü bir savaş platformu
Savunma

İspanyollardan TOLUN'la havalanan KIZILELMA'ya övgü: Çok rollü bir savaş platformu

KIZILELMA'nın ASELSAN'ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirmesi İspanya basınında övgü aldı. 'Tam teşekküllü bir savaş sistemine geçişte kritik adım' başlığını kullanan İspanya basını, KIZILELMA'nın 'çok rollü bir savaş platformu' haline geldiğini yazdı.

AKŞAM GAZETESİ29 Eylül 2025 Pazartesi 07:26 - Güncelleme:
İspanyollardan TOLUN'la havalanan KIZILELMA'ya övgü: Çok rollü bir savaş platformu
ABONE OL

Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, ilk silahlı uçuş testini başarıyla tamamlaması dış basında da yankı buldu.

ASELSAN üretimi TOLUN ile yapılan başarılı deneme, İspanyol havacılık sitesi Aviacion Online tarafından "Tam teşekküllü bir savaş sistemine geçişte kritik adım" başlığıyla övüldü.

"TARİHİ BİR EŞİK"

Haberde, KIZILELMA'nın iki adet TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği uçuşun, mühimmat entegrasyonunun ilk kez doğrulanması açısından "tarihi bir eşik" olduğuna dikkat çekildi.

Site, Baykar'ın açıklamasına atıfla, uçağın hem iç hem de dış silah istasyonlarıyla farklı türden füze ve bombaları taşıyabileceğini ve bunun da KIZILELMA'yı "çok rollü bir savaş platformu" haline getirdiğini yazdı.

Aviacion Online'a göre KIZILELMA, yalnızca bir silahlı dron değil; manevra yeteneği, savaş uçaklarıyla ağ üzerinden ortak görev icra edebilme kapasitesi ve kendi AESA radarı ile ABD, Avrupa ve Çin'de geliştirilen son nesil muharip insansız sistemlerle aynı kategoriye yükseliyor. Haberde KIZILELMA'nın teknik bilgilerine de yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.