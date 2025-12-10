İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, küresel araştırma kuruluşu Global Firepower'ın 2025 askeri güç sıralamasını yeniden manşetine taşıyarak değişen bölgesel dengelerde Türkiye'nin belirleyici rolünü analiz etti. Haberde, raporun "Türkiye'nin uluslararası arenadaki yükselişine dair yeni bir kanıt" sunduğu vurgulandı.

"ORTA DOĞU'DA LİDER GÜÇ"

Maariv'in aktardığı değerlendirmede, Türkiye'nin son iki yılda yaşanan jeopolitik kırılmalarda öne çıktığı belirtildi.

Analizde, "Türkiye, Orta Doğu'nun tartışmasız askeri lideri; hatta bölgedeki güç dağılımını fiilen belirleyen baş aktör" ifadeleri öne çıktı.

"ASKERİ İSTİKRAR VE SANAYİDEKİ SIÇRAMA"

Global Firepower verilerine göre Orta Doğu'daki askeri güç sıralamasında Türkiye'yi İsrail, İran, Mısır ve Suudi Arabistan izliyor. Maariv, Türkiye'nin dünya genelinde değerlendirilen 145 ülke içinde 9'uncu sıradaki yerini korumasının "askeri kapasitedeki istikrarın ve savunma sanayiindeki güçlü adımların açık göstergesi" olduğunu yazdı.

Gazete, Türkiye'nin ilk 10'daki konumunun "tesadüf değil, kalıcı bir güç seviyesinin işareti" olduğunu vurguladı.

İRAN'IN GERİLEYİŞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail'in Orta Doğu'da ikinci, dünyada ise 15'inci sırada bulunduğu hatırlatılırken, Maariv İran'ın "12 günlük savaşın etkisiyle" hem bölgesel hem küresel ölçekte güç kaybettiğini iddia etti. Rapora göre İran, bölgede üçüncü, dünya genelinde 16'ncı sırada yer alıyor.

Mısır'ın 19'uncu, Suudi Arabistan'ın 24'üncü sıraya gerilediği aktarılırken, Riyad'ın F-35 anlaşmasının etkisinin henüz listeye yansımadığı belirtildi. Irak 43'üncü, Birleşik Arap Emirlikleri 54'üncü, Suriye ise 64'üncü sırada bulunuyor.

KÜRESEL TABLONUN ÜST SIRALARI

Listenin zirvesinde ABD yer alırken, onu Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore takip ediyor. Japonya'nın 8'inci sırayla Türkiye'nin bir basamak üzerinde bulunduğu, İngiltere'nin 6'ncı, Fransa'nın 7'nci, İtalya'nın ise 10'uncu sırada olduğu kaydedildi.

Almanya'nın 14'üncü sıradaki yeri de İsrail basınında dikkat çekilen bir diğer bilgi oldu.

"TÜRKİYE KRİTERLERİN ÇOĞUNDA SIÇRAMA YAPTI"

Son bölümde Global Firepower'ın 60'tan fazla kriter içeren kapsamlı metodolojisine işaret eden Maariv, Türkiye'nin bu kriterlerin büyük bölümünde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Gazete, özellikle Ankara'nın yerli savunma sanayiine yaptığı yatırımların "bölgedeki geleneksel güç dengelerini kökten dönüştürdüğünü" vurguladı.