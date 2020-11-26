İsrail kaynaklarından çarpıcı iddia: Trump gitmeden İran'a saldırı için hazırlanın

star.com.tr 26 Kasım 2020 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:19

ABD'nin 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmesi ve daha önce nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasıyla, ABD ile İran arasındaki gerginlikler doruğa ulaştı. Ocak ayında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi, ilişkiler daha da kötüleştirdi.

Axios'ta yer alan bir makaleyede, ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililere göre, Savunma Kuuvetleri bünyesindeki servis sorumlularına bir talimat gönderildi. Talimat gereği, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında başkanlık ofisinden ayrılmadan önce, İran'a olası bir ABD saldırısı için hazırlık talimatı verildiği iddia edildi.

Talimat hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, İsrail hükümeti tarafından IDF'ye gönderilen talimatın, yakın bir ABD saldırısının bilindiğini teyit etmek için değil, daha çok İsrailli yetkililerin böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda yeterli zamana sahip olması için gönderildiğini belirtti.

İsmi açıklanmayan üst düzey kaynaklar, Trump'ın Beyaz Saray'daki son aylarının "çok hassas bir dönem" olacağını düşündüklerini belirterek, hazırlık önlemlerinin ayrıca İran'ın doğrudan veya Orta Doğu'daki İran bağlantılı örgütler aracılığıyla İsrail'e yönelik olası bir saldırıyla da bağlantılı olduğunu kaydetti.

İran ve İsrail arasındaki gerilim uzun yıllardır devam etse de, İsrail fiili olarak son dönemlerde Suriye'deki İran hedeflerine saldırılar düzenliyor. IDF saldırılara gerekçe olarak, Golan Tepeleri'ne bomba yerleştirildiği iddiasını gösteriyor.

Bu ayın başlarında, daha önce Trump yönetiminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmış emekli ABD Ordusu korgenerali HR McMaster, Trump'ın görevden ayrılması durumunda İsrail'in bizzat İran'a bir saldırı başlatmayı seçebileceği imasında bulundu.

NEW YORK TIMES: URANYUM SORUNU DAHA BÜYÜK BİR SORUNA NEDEN OLABİLİR

Axios'ta yer alan iddialar, New York Times da, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın uranyum stoğunun belirlenen limitlerden 12 kat daha fazla olduğunu bildirdiği, bunun üzerine Trump'ın Natanz'daki ana nükleer sahaya askeri saldırı emri vermeyi düşündüğünü bildirmesinden bir hafta sonra geldi.

Times'a göre bu durum, daha geniş bir çatışma için zemin hazırlayabilir ancak, Trump bu saldırı planından vazgeçti.

İran hükümet sözcülerinden Ali Rabiei ise, olası bir saldırının artık Trump yönetimi için geçerli bir seçenek olmadığına inandığını söyledi. Yine de, yapılacak herhangi bir eylemin sert bir karşılık alacağı tehdidinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlarından Hüseyin Dehkan Associated Press'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bir ABD saldırısının bölgede 'tam teşekküllü bir savaş' başlatacağını söyledi. Dehkan, "Kesinlikle ABD, bölge ve dünya bu kadar kapsamlı bir krize dayanamaz." ifadelerini kullandı.

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