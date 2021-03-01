İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2515
  • EURO
    8,7404
  • ALTIN
    404.956
  • BIST100
    1527.45
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İsrail ordusu yeni nakliye helikopterini seçti: CH-53K King Stallion
Savunma

İsrail ordusu yeni nakliye helikopterini seçti: CH-53K King Stallion

İsrail Savunma Bakanlığı, Sikorsky CH-53K King Stallion'u ordunun yeni nakliye helikopteri olarak seçtiğini duyurdu.

star.com.tr01 Mart 2021 Pazartesi 18:21 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:23
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin'in bir birimi olan Sikorsky tarafından geliştirilen CH-53K King Stallion'u ordunun yeni nakliye helikopteri olarak seçtiğini duyurdu.

Bakanlık, ABD yapımı helikopterin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 1960'lardan beri hizmette olan CH-53 (Yas'ur) filosunun yerini alacağını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "Bu satın alma kararı, IDF'nin gücünün inşasında ve çok çeşitli operasyonel görevleri rutin olarak gerçekleştirmek için önemli bir adımdır." dedi. Gantz, ayrıca kararın, İsrail Hava Kuvvetleri personelinin çeşitli uçuş platformlarını incelediği ve teknoloji, mühendislik, bakım ve daha fazlası gibi hususları değerlendirdiği kapsamlı bir idari çalışmanın ardından verildiğini de sözlerine ekledi.

CH-53K King Stallion, ABD hükümeti tarafından bugüne kadar üretilenlerin arasında en fazla yük taşıma kabiliyetine sahip helikopter olarak biliniyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.