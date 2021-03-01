İsrail ordusu yeni nakliye helikopterini seçti: CH-53K King Stallion

star.com.tr 01 Mart 2021 Pazartesi 18:21 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:23

İsrail Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin'in bir birimi olan Sikorsky tarafından geliştirilen CH-53K King Stallion'u ordunun yeni nakliye helikopteri olarak seçtiğini duyurdu.

Bakanlık, ABD yapımı helikopterin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 1960'lardan beri hizmette olan CH-53 (Yas'ur) filosunun yerini alacağını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "Bu satın alma kararı, IDF'nin gücünün inşasında ve çok çeşitli operasyonel görevleri rutin olarak gerçekleştirmek için önemli bir adımdır." dedi. Gantz, ayrıca kararın, İsrail Hava Kuvvetleri personelinin çeşitli uçuş platformlarını incelediği ve teknoloji, mühendislik, bakım ve daha fazlası gibi hususları değerlendirdiği kapsamlı bir idari çalışmanın ardından verildiğini de sözlerine ekledi.

CH-53K King Stallion, ABD hükümeti tarafından bugüne kadar üretilenlerin arasında en fazla yük taşıma kabiliyetine sahip helikopter olarak biliniyor.

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