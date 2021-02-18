İsrail ve ABD'den yeni silah programı! Arrow-4 resmen duyuruldu

star.com.tr 18 Şubat 2021 Perşembe 17:21 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:21

İsrail'in savunma sektörü, Arrow 3, Demir Kubbe, Barak 8 ve David's Sling dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş hava ve füze savunma sistemi geliştirdi. Bu sistemlerde, ABD savunma teknolojinden de yararlanıldı.



Arrow serisi ve Demir Kubbe dahil olmak üzere İsrail'in önemli füze ve füze savunma sistemlerini geliştiren Israel Aerospace Industries (IAI), yeni bir projenin ana yüklenicisi olarak tekrar sahnede.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelişmiş yeteneklere sahip, gelişmiş, yenilikçi bir sistemi olan Arrow-4 çalışmalarına başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni sistemin önümüzdeki yıllarda Arrow-2'nin yerini alacağı belirtildi.

IAI, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projeyi duyurmanın 'heyecan verici' olduğunu ve Arrow sistemini bir sonraki versiyona ulaştırmayı dört gözle beklediklerini açıkladı. Şirket ayrıca, yeni sistemin 'türünün dünyadaki en gelişmişi' olacağını da iddia ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yeni sistemle ilgili açıklamasında, "Amerikalı ortaklarımızla birlikte ileriye doğru teknolojik ve operasyonel bir sıçrama ile sonuçlanacak proje, bizi gelecekteki savaş alanına ve tehditlere karşı hazırlayacak.' dedi.

Bu arada, ABD Füze Savunma Dairesi Direktörü John Hill, Arrow-4 projesini, ABD'nin İsrail Devletini korumak için ulusal füze savunma kapasitesini geliştirmesine yardım etme taahhüdü olarak nitelendirdi.

İsrail basını, projenin duyurulmasını "İran'a mesaj" olarak yorumlarken, programın İran'ın sürekli gelişen 'nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzeleri' karşısında başladığı belirtildi.

Tahran'ın iddialarına göre ülke, farklı sınıflardan ve menzillerden oluşan binlerce füzelik bir cephaneye sahip.

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