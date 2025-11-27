İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4472
  • EURO
    49,3103
  • ALTIN
    5676.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İsrail'de ''Çelik Kubbe'' rahatsızlığı: Türkiye üst sıralarda
Savunma

İsrail'de ''Çelik Kubbe'' rahatsızlığı: Türkiye üst sıralarda

The Times of Israel, Türkiye'nin Çelik Kubbe projesinin geliştirilmesine ilişkin imzaladığı 6,5 milyar dolarlık sözleşmeye geniş yer ayırdı. Analizlerde, Türkiye'nin uzun süredir savunmasını güçlendirdiği ve artık savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında üst basamaklarda yer aldığı belirtilirken, Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın hızlı yükselişinden rahatsızlık duyduğu değerlendirmesi öne çıktı.

Haber Merkezi27 Kasım 2025 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
İsrail'de ''Çelik Kubbe'' rahatsızlığı: Türkiye üst sıralarda
ABONE OL

Türkiye'nin savunma sanayii alanında imzaladığı 6,5 milyar dolarlık yeni sözleşme, İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail medyasında, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin savunma alanındaki hızlı yükselişinden rahatsızlık duyduğu değerlendirmeleri yer aldı.

SAVUNMADA YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

Türkiye, son yıllarda savunma sanayii üretimini önemli ölçüde artırarak dışa bağımlılığını azaltmayı başardı. Bu kapsamda imzalanan son anlaşma, entegre ve çok katmanlı Çelik Kubbe hava savunma sisteminin güçlendirilmesini ve geliştirilmesini kapsıyor.

Projenin; radarlar, füzeler, elektro-optik sensörler, komuta-kontrol merkezleri ve farklı menzillere sahip hava savunma unsurlarından oluşan toplam 47 bileşeni içerdiği belirtildi.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE SAVUNMADA ÜST SIRALARA ÇIKIYOR

The Times of Israel, Türkiye'nin Çelik Kubbe projesine ilişkin sözleşmeye geniş yer ayırdı. Haberde, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin Gazze'deki operasyonlar sonrasında gerildiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve 36 üst düzey İsrailli yetkili hakkında "soykırım" suçlamasıyla tutuklama emri çıkardığının altı çizildi.

Aynı haberde, bölgede gerilim artarken Türkiye'nin savunma harcamalarını yükselttiği; özellikle insansız hava araçları üretimi ve silah ihracatında dünya çapında önemli bir aktör hâline geldiği vurgulandı. Türk İHA'larının Ukrayna, Suriye, Karabağ ve Afrika'daki çatışmalarda aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı.

"TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞI ARTIYOR"

The Times of Israel Türkiye'nin savunma sanayii yatırımlarındaki ivmeye dikkat çekerken, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün değerlendirmelerine de yer verdi. Görgün, imzalanan sözleşmelerin Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendireceğini, savaş sistemlerinin menzil ve kapsamının genişletilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin uzun süredir savunmasını güçlendirdiği ve artık savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında üst basamaklarda yer aldığı belirtildi.

  • türkiye
  • milli savunma teknolojileri
  • milli savunma hamlesi
  • israil
  • israil basını

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.