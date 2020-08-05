İsrail'den ABD'ye şok! Kritik kaynak kodlarını vermediler

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:07

İsrailli savunma sanayii şirketi Rafael ile ABD’li savunma sanayii şirketi Raytheon, ABD topraklarında Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi üretmek için ortak bir şirket kurdu. Öte yandan, Demir Kubbe’nin ABD ordusunun Bütünleşik Savaş Komuta Sistemi’ne (IBCS) entegrasyonu konusunda birtakım sorunlar yaşanıyor.

ABD Ordu Gelecek Komutanlığı Komutanı General Mike Murray, İsrail’den Demir Kubbe’nin kritik kaynak kodlarını almayı başaramadıklarından dolayı Demir Kubbe’yi ABD ordusuna entegre etmekte sıkıntı çektiklerini belirtti.

İsrailli Rafael ile ABD’li Raytheon tarafından kurulan “Raytheon Rafael Area Protection Systems” adlı şirket, Demir Kubbe’nin yanı sıra Tamir önleyici füze ve Tamir’in ABD’deki versiyonu olan SkyHunter füzeleri de üretecek. Söz konusu tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

“İSRAİL TOPRAKLARI DIŞINDAKİ EN KAPSAMLI DEMİR KUBBE TESİSİ OLACAK”

Raytheon şirketinin Kara Savaşları ve Hava Savunma İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sam Deneke, kurulan ortak şirketle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İsrail toprakları dışında inşa edilecek ilk tam kapsamlı Demir Kubbe tesisi olma özelliğine sahip bu yer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ve küresel çaptaki müttefiklerin savunma ihtiyaçlarının merkezi olacak.”

Bugüne kadar ateşlenen 2 bin 500’den fazla önleyici atışla dünyanın en çok kullanılan hava savunma sistemleri arasında yer alan Demir Kubbe’nin başarı oranı yüzde 90 olarak gösteriliyor.

“İSRAİL, DEMİR KUBBE’NİN KRİTİK KAYNAK KODLARINI PAYLAŞMIYOR”

Aksam.com.tr’nin haberine göre, ABD ordusundaki silahların modernizasyonundan sorumlu olan Ordu Gelecek Komutanlığı Komutanı General Mike Murray, ABD Kongresinde ilgili komiteye yaptığı açıklamada “Demir Kubbe’lerin ABD ordusunun Bütünleşik Savaş Komuta Sistemi’ne entegrasyonunda bir dizi sorun yaşandığını, çünkü İsrail hükûmetinin entegrasyon için gerekli olan kritik kaynak kodlarını paylaşmayı reddettiğini” söyledi.