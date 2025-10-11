İsrail'den beklenmedik çıkış: Türkiye Akdeniz'de kilit unsur haline gelecek

İsrail medyası, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını mercek altına alan bir analiz haber yayımladı. Türkiye'nin Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin arabulucularından olduğunu vurgulayan İsrail medyası, "Türkler geliştirmekte oldukları savaş uçağına uyum sağlamak üzere tasarlanmış bir insansız uçağın başarılı testlerini ve seyir füzesi tehdidini simüle eden bir deniz hedefini başarıyla engellediklerini bildirdi." dedi.

ANKARA PLANLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye'nin ambargolara karşı savunma sanayisini güçlendirdiğini itiraf eden Tel Aviv basını, Ankara'nın güçlenme planlarına devam ettiğini aktardı.

Tel Aviv basını Mako konuya ilişkin haberinde, Türkiye'nin Hamas ile İsrail arasındaki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması konusunda arabuluculuk yapan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek eş zamanlı olarak da savunma sanayisini güçlendirdiğini yazdı.

KIZILELMA, GÖKSUR VE KAAN'I GÜNDEME ALDILAR

Bayraktar KIZILELMA'nın Teber-82 mühimmatıyla testi ve GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füzesi'nin başarılı atışını yakın takibe alan Tel Aviv basını haberinin devamında, "Türkiye, son günlerde kendi geliştirdiği iki sistemin havada ve denizde başarılı testlerini gerçekleştirdiğini duyurdu. Türkiye'nin gizli insansız hava aracı Kızılelma, son haftalarda yerel olarak üretilen mühimmatlarla gerçekleştirilen bir dizi başarılı uçuş testinin ardından operasyonel kabiliyete yaklaşmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

BAYKAR'ın KIZILELMA hakkındaki çalışmalarına ve açıklamalarına atıfta bulunulan haberde, bir sonraki aşamalara dikkat çekti.

Bayraktar KIZILELMA'nın Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN ile birlikte görev yapmak üzere tasarlandığını altı çizilen haberde, KIZILELMA'nın Türk Hava Kuvvetleri tarafından insanlı bir uçakla koordineli olarak silah taşıma ve hassas atışlar gerçekleştirme amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtildi.

"TÜRKİYE AKDENİZ'DE KİLİT UNSUR HALİNE GELECEK"

Aviationist'in haberine atıfta bulunan İsrail basını, analizini devamında, "Aracın hedeflerine ulaşması halinde Türkiye'nin Akdeniz hava ve deniz sahasındaki kilit unsurlarından biri haline gelebilecek. Araç Türkiye'yi aynı anda beşinci nesil insanlı bir savaş uçağı ve onunla birlikte çalışan gizli bir insansız hava aracı geliştiren dünyadaki birkaç ülkeden biri haline getirebilecek." denildi.

Türkiye'nin söz konusu bu çalışmalarına dünyada şimdiye kadar sadece ABD ve Avustralya'nın yaklaştığı ifade edildi.

Uzmanların KAAN ve Kızılelma'nın ABD'nin F-35'leri vermemesi sonucu geliştirildiğini söylediğine değinilen haber analizinde, "ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler sonucunda Türkiye'nin F-35 programa katılımı konusunda yeni bir anlaşmaya varılması mümkün." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye'nin Tayfun füzesi gibi yeni silah sistemlerinin yanı sıra deniz savunma alanında da etkileyici ilerlemeler kaydettiği vurgulandı.

GÖKSUR FÜZESİ DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Ayrıca Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde tamamen yerli sanayi tarafından geliştirilen yeni GÖKSUR deniz hava savunma sisteminin ilk başarılı canlı atış testini yaptığına değinildi. Testin Karadeniz açıklarında gerçekleştirildiği ifade edilen haberde, alçak irtifada hareket eden bir hedefe tam isabet sağlandığının altı çizildi. Haberde, "Türkiye'nin hava savunma alanındaki bağımsızlığını ve olgunluğunu gösteren bir başka başarı." şeklide ifadeler yer verildi.

Haberin son kısmında ise şu ifadelere yer verildi;

"Gemileri füzelerden, insansız hava araçlarından ve savaş uçaklarından korumak üzere tasarlanan GÖKSUR sisteminin, Türk Donanması'nın çok katmanlı savunma sisteminin önemli bir parçası olması bekleniyor. Başarılı testin, operasyonel entegrasyona doğru atılan son adım olduğu bildiriliyor."

