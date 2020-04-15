İsrail'den Hafter'e kamikaze İHA

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:29

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, darbeci General Hafter kontrolünde olan Libya Ulusal Ordusu (LNA)’na ait Orbiter 1K tipi kamikaze İHA’yı düşürdü.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından düşürülen Orbiter 1K tipi kamikaze İHA’nın, İsrail merkezi Aeronautics şirketi tarafından geliştirilmiş olması dikkat çekti. Söz konusu kamikaze İHA’nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından tedarik edilip, Hafter güçlerine sevk edildiği tahmin ediliyor.

Orbiter 1K Kamikaze İHA

Orbiter 1K, İsrail merkezli Aeronautics şirketi tarafından geliştirilmiş bir kamikaze İHA veya diğer bir isimlendirme ile dolanan mühimmat sistemidir. Azami 100 kilometre menzili bulunan Orbiter 1K; 2.9 metre kanat açıklığına, 8.000 feet servis irtifasına, 30 ila 70 knots seyir hızına, 2.5 saat havada kalış süresine, 13 kilogram toplam ağırlığa ve 3 kilogram harp başlığı ağırlığına sahiptir.

GPS karıştırmalarına karşı dayanıklı yapıya sahip sistem, taarruza ek olarak istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) görevlerini de yerine getirebiliyor.