İsrail'den KIZILELMA provokasyonu

İsrail basını, KIZILELMA görselini kullanarak Türkiye aleyhinde skandal bir habere imza attı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze katliamına karşı ortaya koyduğu duruş nedeniyle Türkiye'yi sürekli hedef alan İsrail basını yeni bir algı operasyonuna kalkıştı.

İSRAİL'DEN "KIZILELMA" PROVOKASYONU

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail televizyonu Kanal 14, "Lübnan'dan geçen şüpheli hava hedefleri tespit edildi" başlıklı haberinde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya ait görseli kullandı.

KIZILELMA fotoğrafının kullanılmasının İsrail'de oluşturduğu korkunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

İsrail televizyonunun Hizbullah'a ait mini kamikaze İHA'larına ait fotoğraf yerine KIZILELMA'nın görselini kullanmasının sinsi bir planın parçası olduğu belirtildi.

KIZILELMA'NIN ÜRETİM PROTOTİPİ İLK UÇUŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Bayraktar KIZILELMA'nın TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Üretim prototipi olan Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne temmuz ayı içerisinde intikal ettirildi.

Burada prototip, önce emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşılırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ve teker kesme testleri başarıyla tamamlandı.

KIZILELMA'NIN PROTOTİPİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ

Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı.

Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.