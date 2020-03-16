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Savunma

İsrail'den kamyona monteli Obüs siparişi

Ordunun yeniden yapılandırılması, yeni sistem tedariki ve hâlihazırda kullanımda olan donanımın modernizasyonu ile etkinliğinin artırılması için geniş çaplı bir stratejik planı uygulamaya koyan İsrail, sistem tedarik süreçlerine devam ediyor. Bu kapsamda İsrail ordusu Elbit üretimi ATMOS kamyona monteli obüs sistemleri tedarik edecek.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:12
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İsrail, envanterindeki M109 Doher'lerin yerini alması için Mayıs 2019'da imzaladığı değişim programını hayata geçiriyor. 12 yıllık periyodu kapsayan ve 280 milyon Amerikan Doları maliyeti olacağı hesaplanan plan kapsamında Elbit üretimi ATMOS kamyona monteli obüs sistemleri tedarik edilecek.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilk parti ATMOS'lar için imzalanan 125 milyon Amerikan Doları tutarındaki sözleşmeye ek olarak geçtiğimiz günlerde yeni bir anlaşma haberi geldi.

Anlaşma ile Tel Aviv, firmanın ABD'deki iştiraki Elbit Systems US'ten ilave ATMOS teslim alacak.

Soltam Systems'ın geliştirdiği ATMOS, modüler bir topçu sistemi. Kullanıcı talebi doğrultusunda herhangi bir kamyona monte edilebilen modül, gelişmiş elektronik alt yapısı ve otomatik yükleme sistemi sayesinde 2-6 personel ile idame ve idare edilebiliyor.

155 mm namlu ile donatılan sistem, DYU (dipten yanma ünitesi) kullanan ERFB-BB mühimmatlarla 40 km menzile atış yapabiliyor. ATMOS, dâhili ataletsel seyrüsefer ve gelişmiş elektronik sistemleri ile at-gözle kabiliyetine sahip. Bu sayede sistem, tek top-tek batarya görevlerini icra edebiliyor.

Umreden dönen vatandaşlar gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor

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