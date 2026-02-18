Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KAAN'ın özelliklerinin F-35'e kıyasla operasyonel üstünlük yaratabileceği iddiası İsrail'de panik yarattı. Öte yandan İspanya'nın F-35'e alternatif olarak Türk yapımı 5. nesil savaş uçağı KAAN'a yönelmesi de İsrail gündemine bomba gibi düştü.

İspanya, Ağustos 2025 itibarıyla ABD yapımı F-35 Lightning II tedarik planını resmi olarak rafa kaldırdı. Avrupa'daki ortaklarıyla yürüttüğü FCAS (Geleceğin Muharip Hava Sistemi) projesinde yaşanan fikir ayrılıkları ve bürokratik engeller, Madrid'i daha somut ve hızlı ilerleyen alternatiflere itti. Bu noktada, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, İspanya için en güçlü "B Planı" haline geldi.

STRATEJİK ORTAKLIK: ITP AERO VE TEI İTTİFAKI

İspanya'nın KAAN ilgisi sadece bir uçak alımından ibaret değil. Projenin kalbinde, motor teknolojisinde tam bağımsızlık hedefi yatıyor. İspanyol ITP Aero ile Türkiye'nin motor devi TEI, KAAN'ın yerli motoru için "teknik hayatta kalma ittifakı" kurmaya hazırlanıyor.

Hedef: Amerikan General Electric F110 motorlarına bağımlılığı bitirmek.

Odak Noktası: Türkiye'nin geliştirdiği TF35000 motoru.

İş Bölümü: TEI üretim altyapısını sağlarken, ITP Aero "sıcak kısım" ve düşük basınç türbini teknolojilerindeki uzmanlığını aktaracak.

HÜRJET ANLAŞMASI İŞ BİRLİĞİNİN "GÜVEN MÜHRÜ" OLDU

İki ülke arasındaki savunma yakınlaşması, kağıt üzerindeki planlardan öteye geçmiş durumda. Aralık 2025'te imzalanan 30 adet HÜRJET eğitim uçağı anlaşması, İspanya'nın Türk havacılık sanayisine olan güveninin en somut göstergesi kabul ediliyor. 2,6 milyar avroluk bu dev sözleşme, KAAN projesi için de bir "ön hazırlık" niteliği taşıyor.

KAAN VE F-35 KIYASLAMASI: İSRAİL NEDEN TEDİRGİN?

Habere göre, Türkiye'nin Mayıs 2025'te tanıttığı ve Şubat 2026'da Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) aşamasına giren TF35000 motoru, iş birliğinin merkezinde yer alıyor. 35 bin libre itiş gücüne sahip motorun, KAAN'da kullanılan Amerikan menşeli General Electric F110 motorlarının yerini alması hedefleniyor.

İş bölümüne göre TEI üretim altyapısını sağlarken, ITP Aero özellikle "sıcak kısım" ve düşük basınç türbini alanında teknik uzmanlık sunacak. İlk yer testlerinin 2026'da başlaması, yeni motorla ilk uçuşun ise 2029'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Nihai hedefin KAAN'ı Amerikan vetolarından bağımsız hale getirmek olduğu belirtildi.

Haberde, bu ortaklığın İspanya açısından Madrid ve Bask Bölgesi'ndeki Ar-Ge kapasitesini koruyacağı ve Fransız Safran'a bağımlılığı azaltabileceği; Türkiye açısından ise olası ihracatlarda "Avrupa mührü" ve EASA sertifikasyonu açısından avantaj sağlayabileceği kaydedildi.

İspanya ile yapılacak bu dev ortaklık Türkiye için sadece finansal değil, bürokratik bir zafer anlamı da taşıyor. ITP Aero'nun projeye dahil olması, KAAN'ın Avrupa sivil ve askeri havacılık standartlarında (EASA) sertifikalandırılmasını kolaylaştıracak. Bu durum, KAAN'ın dünya pazarındaki ihracat potansiyelini katlayacak bir "Avrupa vizesi" olarak görülüyor.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Şubat 2026: TF35000 motorunun Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) aşaması tamamlanacak. 2026 Sonu: İlk yer testleri başlayacak. 2029: Yerli motorla ilk uçuşun gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İspanya'nın bu hamlesi, sadece bir uçak tercihi değil; Fransa ve Almanya'ya karşı savunma sanayisinde özerklik ilanı olarak okunuyor. Türkiye ise KAAN ile küresel savunma liginde "oyun kurucu" rolünü pekiştiriyor.