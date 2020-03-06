İşte, 200 kilometre üzeri menzile sahip Atmaca füzesi

star.com.tr 06 Mart 2020 Cuma 16:43 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:46

Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetlerinin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar Aselsan tarafından yerli imkânlarla geliştirildi.

İmzalanan sözleşme kapsamında da füzelerin seri üretimleri Roketsan, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri Aselsan tarafından gerçekleştirilecek. Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek. Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.

GEMİLERİN KÂBUSU GELİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemisavar silahlarını millileştirme vizyonu kapsamında ROKETSAN'a ihale ettiği Atmaca projesi, dünyanın en gelişmiş avcı füzelerini Türkiye'ye kazandıracak.

Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak.

Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

MİLLİ GEMİSAVAR FÜZESİ: ATMACA

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirildi.

Atmaca füzesi ilk olarak HAVELSAN tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesi denizde asgari 200+kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca’nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

HARPOON'A KARŞI ATMACA

Exocet Gemisavar Füzesine benzer kabiliyet de olması planlanan ATMACA füzesinin daha sonra alınan karar sonucunda HARPOON Blok II sistemi özelliklerine sahip olması hatta geliştirilecek sistemler neticesinde daha üstün özelliklerde olacak.

ATMACA füzesinin menzili 120 mil (190+ km) olması planlanıyor. Füzenin Data-Link özelliği de olacak. Füze deniz hedeflerinin dışında kara hedeflerine karşıda kullanılacak. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında füzenin farklı modelleri üzerinde de çalışmalar başladı.

MÜTTEFİKLERİMİZ BİZE SİLAH SATIŞINDA ZORLUK ÇIKARIYOR

Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan birçok deniz üstü ve altı unsurlar ana silah sistemi olarak HARPOON füze sistemini kullanıyor. İhtiyaçlar çerçevesinde başlatılan MİLGEM projesi kapsamında tedarikine karar verilen HARPOON sistemi alımında birçok sorunla karşılaşıldı. Bu durum askeri ve siyasi karar makamlarının tedbir olmasına yol açtı.

Bu durum askeri ve siyasi karar makamlarının tedbir olmasına yol açtı. Füze, Fransa'dan tedarik edilen TR40 motoru ile güçlendirilecek.

Yerli motor çalışması konusunda Kale Havacılık tarafından çalışmalar sürüyor. Kale Havacılığın üzerinde çalıştığı motor mevcut TR40'dan daha üstün olacak. Çalışmalarda, motor üzerinde hassasiyetle duruluyor. Fransa'dan tedarik noktasında zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Ancak bu sorunlar, son dönemde ise gelişen siyasi ve askeri ilişkiler sonrasında tedarik ve ihtiyaç duyulan sistemler konusunda yaşanan sorunlar aşılmaya çalışılıyor.

ATMACA Füzesi savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisini kullanacak ve donanmaya yeni bir saldırı sistemi kazandıracak.

2020’de tamamlanması planlanan ATMACA füzesinin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sistem tamamlanmasıyla beraber Milli savaş gemilerine entegre edilecek.

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:~6m

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

Motor Tipi: TR40

Menzil:200+ km Sınıfı

Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

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