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İşte Bayraktar TB2'nin gözünden AKINCI TİHA

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) yeni görüntüler paylaşıldı.

HABERİN
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4 Temmuz 2021 Pazar 08:09 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 08:09
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BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından, Bayraktar TB2'den çekilen, AKINCI TİHA'ya ait görüntüleri yayınladı.

Yapılan paylaşımda, 'Bayraktar TB2'nin gözünden gökyüzünde Bayraktar AKINCI' denildi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise şöyle yazdı:

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