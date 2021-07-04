İşte Bayraktar TB2'nin gözünden AKINCI TİHA

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından, Bayraktar TB2'den çekilen, AKINCI TİHA'ya ait görüntüleri yayınladı.

Yapılan paylaşımda, 'Bayraktar TB2'nin gözünden gökyüzünde Bayraktar AKINCI' denildi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise şöyle yazdı:

Şairin yaşadıklarından öğrendiği gibi benim de uçtuklarımdan öğrendiğim bir şey var:



Uçtun mu, var gücünle uçacaksın

Gökyüzünü yırtarcasına

Kartallarla yarışırcasına...



✈️ Bayraktar #AKINCI

�� #BayraktarTB2#MilliTeknolojiHamlesi ✈���������� pic.twitter.com/dEP3K4wQGg