İşte zamana meydan okuyarak uçmaktan vazgeçmeyen 7 askeri uçak

star.com.tr 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:52

Tarihteki muharebe ve çatışmalarda aktif rol almış bazı uçaklar, inanılmaz bir şekilde hala kullanılmaya devam ediyor. Zamana meydan okuyan bu hava araçlarının bazıları, yeni yükseltmelerle hizmet vermeye devam edecek.

İşte en küçüğünden en büyüğüne, Business Insider'ın hazırladığı listede, emekliye ayrılmayı reddeden yedi askeri uçak...

7. Kuzey Amerika Rockwell OV-10 'Bronco'

52 yaşındaki Bronco, Irak'ta DEAŞ'a karşı havadan karaya sorti yaparken, hafif hava destek uçağı olarak hala savaş rollerinde hizmet veriyor.

Bronco, muharebeye ilk kez Vietnam'da katıldı. Gözlem/keşif ve hafif saldırı rollerinde hizmet verdi. Filipin ordusu da Bronco'larını bölgesel savaşlarda kullanmak üzere konuşlandırdı ve son olarak DEAŞ'a karşı mücadelede kullanıldılar.

6. Douglas AC-47

Daha da eski olan DC-3 / C-47 platformu temelinde üretilen AC-47, AC-130 serisiyle değiştirilmeden önce, 1960'ların ortalarında ABD Hava Kuvvetleri hizmetinde Vietnam ormanları üzerinde görev yaptı.

Sol pencerelerine yerleştirilen bir dizi Gatling döner topu ve keskin manevra yeteneğiyle, Kuzey Vietnam askeri mevzilerine ciddi ateş gücü yağdırdı. Dost birlikleri pusuya karşı korurken, düşman ilerlemelerine karşı saldırılarda kullanıldı.

Silahlarının ateş ederken çıkardığı duman nedeniyle ona, "Puff The Magic Dragon (Sihirli ejderha üflemesi) deniyordu.

Uçak hala Güney Amerika'daki Kolombiya hava kuvvetlerinde hizmet vermektedir.

5. Mikoyan-Gurevich MiG-21

İlk kez 1956'da uçan MiG-21, dünya çapında birçok hava kuvvetinde, 61 yıl ön cephe savaşçısı olarak hizmet verdi ve bugün hala aynı görevle uçmaktadır.

Başlangıçta Sovyetler Birliği'nde ucuz, yüksek oranda ihraç edilebilir bir süpersonik savaş uçağı olarak tasarlanan bu hava araı, Vietnam üzerinde Amerikan uçaklarıyla çarpıştı ve bir dizi Asya ve Doğu Avrupa ülkesinin ordularıyla birlikte uçtu.

Hindistan, Hırvat, Sırp ve Mısır hava kuvvetleri, diğer birçok Afrika ve Asya ülkesiyle birlikte bugün MiG-21'i kullanmaya devam ediyor. Ancak, ufukta beliren değiştirme programları ile, uçağın günleri de sayılı.

4. Boeing KC-135 'Stratotanker'

1956'da ilk kez sahneye çıkan KC-135, ABD Hava Kuvvetleri'nde 61 yıldan fazla bir süredir kesintisiz hizmet veriyor ve herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Eski yakıt ikmal tankerlerinin ve orta menzilli nakliye araçlarının yerini alacak şekilde üretilen KC-135, temel model olarak Boeing'in ticari açıdan başarılı 707 uçağı kullanılarak tasarlandı. O zamandan beri neredeyse her Amerikan çatışmasında hizmet verdi, ön saflarda savaş uçakları için bir nakliye ve yakıt ikmalcisi olarak işlev gördü.

Hava Kuvvetleri mensuplarına göre, Stratotanker'ı 40 yıl daha uçurma planları var. Yani emekliye ayrıldığında, 100 yaşını geçmiş olacak...

3. Tupolev Tu-95 'Bear (Ayı)'

Erken Soğuk Savaş'ın ürünü olan uçak, ilk olarak 1952 sonlarında Sovyetler Birliği'nin birincil uzun menzilli nükleer bombardıman uçağı olarak göklere çıktı ve hala Rus ordusunda göreve devam ediyor.

Rus Hava Kuvvetleri ve Donanması'nın Batı sınırlarının yakınında keşif uçuşu yapan uçak, son derece gürültülü, çok çirkin ve Batı'daki komlular için oldukça sinir bozucu. Muhtemelen en az 30 yıl daha görevde kalacağı tahmin ediliyor.

2. Boeing B-52 'Stratofortress'

ABD Hava Kuvvetleri, yeni uçaklarının çoğuna "Strato"- ön eki koymaya başladığında, Boeing şirketinin stratejik bombardıman uçağı B-52 Stratofortress ilk çıkışını yaptı.

Nükleer bombardıman uçağı olarak tasarlanmış olmasına rağmen B-52, uzun hizmet süresi boyunca yalnızca konvansiyonel mühimmat harcadı. Son yıllarda, ABD Hava Kuvvetleri'nde 'Big Ugly (Büyük Çirkin)' veya "BUFF" olarak bilinen devasa bombardıman uçağı, son olarak ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarda bombardıman yaptı.

Sistem güncellemeleri ve yükseltmelerle, B-52'nin daha uzun yıllar hizmet vermesi planlanıyor.

1. Antonov An-2 'Colt'

Colt, bugün hala hizmette olan en eski askeri uçaklardan biri olarak birinciliği göğüslüyor.

İlk kez 1947'de, İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden iki yıl sonra uçan bu eski savaş uçağı, ulaşımdan geçici bombardıman uçağına kadar çeşitli rollerde görev yaptı.

Bugün, Kuzey Kore ve Estonya gibi bazı ülkeler, Colt'ları hala aktif görevlerde kullanıyor. Ancak, Estonya büyük olasılıkla yakında bu uçakları emekliye ayıracak.

Kuzey Kore ordusu, özel harekat birliklerini alçak irtifadaki muharebe bölgelerine taşımak için bu eski metal parçasını kullanıyor.

Yakın gelecekte Colt'ları canlandırmayı araştıran Çinli havacılık şirketleri, tarih olmuş bu uçağın onlarca yıl daha uçmasını sağlayabilir.

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