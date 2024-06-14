İsveç'e vize F-16 düğümünü çözdü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin sözleşmelerin imzalandığını, detaylar üzerindeki çalışmaların heyetler arasında sürdürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülüyor. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyuyla paylaşılacak" denildi. MSB kaynakları ayrıca terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlere ilişkin "Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz" açıklaması yaptı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, geçtiğimiz günlerde "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği" açıklaması yaparak, ABD ile Türkiye arasında yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik adım atılacağının sinyalini vermişti.

İSVEÇ'E VİZE DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

ABD, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışı konusunda bir süredir olumsuz tavır takınıyordu. Ancak Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına katılmasını onaylamasının ardından yeşil ışık yakıldı. İlk adım ise senatoda, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu satışı onaylamama tasarısı 79'a karşı 13 oyla reddedilmesiyl atıldı. Oylama sırasında F-16 satışını destekleyenler Washington'un bir NATO müttefikine verdiği sözü tutmasının önemli olduğunu vurguladı.