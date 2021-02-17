star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:27

İsviçreli ANAVIA firması, "dünyadaki en gelişmiş insansız hava aracı (İHA) sistemi" olduğunu iddia ettikleri insansız kargo aracı HT-100 VTOL'u tanıttı.

65 kg'a kadar faydalı yük kapasitesine ve 240 dakikalık uçuş süresine sahip olduğu aktarılan döner kanatlı İHA'nın, gözetleme, lojistik, savunma ve daha birçok alanda gerçekleştirilecek operasyonlarda kullanılacağı bildirildi.

Firma, HT-100'ün helikopter uçuşlarına uygun maliyetli bir alternatif olduğuna dikkat çekti. Firmadan tarafından yapılan açıklamada, "Düşük uçuş ve bakım maliyetleri ve geniş bir kullanım yelpazesi için en yaygın sensör ve faydalı yük sistemleriyle yüksek uyumluluk, HT-100'ü geleneksel helikopterlere ekonomik bir alternatif haline getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

15 dakika içinde göreve hazır hale getirilmesi ve 400 km menzile sahip olmasının yanı sıra bir adet yedek motor bulunduran HT-100, dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapma yeteneğine sahip.

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