İtalya, 20 milyar avroluk tank siparişi vermeyi planlıyor

Alman basınının önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, İtalyan hükümeti, 15 yıllık bir döneme yayılacak siparişle en az 350 Lynx zırhlı muharebe aracı ve 200'den fazla Panther ana muharebe tankı satın alacak.

Söz konusu satın alma sözleşmesinin alınacak ekipmanların bakımı dahil değerinin, 20 milyar avro seviyesinde olacağı belirtilerek, bunun da Alman şirketin tarihindeki en büyük sipariş olacağı ifade edildi.

Haberde, siparişle İtalyan kara kuvvetlerinin tamamen modernize edileceği belirtildi. İlk adım olarak Rheinmetall ve İtalya'nın önde gelen savunma sanayisi firmalarından Leonardo'nun merkezi İtalya'da olacak ortak bir şirket kuracağı aktarıldı.

Haberde, söz konusu ortak şirketin faaliyetlerinin mümkün olduğunca büyük bir kısmının İtalya'da gerçekleştirileceği de ifade edildi.

İtalya hükümeti ve Rheinmetall konuya ilişkin yorum yapmazken, Leonardo ve Rheinmetall'nin hisseleri haberin ardından yüzde 3'ten fazla yükseldi.

- UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI SİPARİŞLERİ İVMELENDİRİYOR



Öte yandan, Ukrayna'daki savaşla Avrupa'daki savunma harcamalarını artarken, Rheinmetall'ın sipariş defterlerinin büyümesi dikkati çekiyor.

Rheinmetall, 21 Haziran'da Alman ordusundan 8,5 milyar avroyla şirket tarihindeki en büyük siparişini aldığını duyurmuştu.

Şirket, bu haftada Alman hükümetinden 3,5 milyar avro değerinde askeri nakliye aracı siparişi aldı.

Rheinmetall yönetimi, bu yıl sadece Alman hükümetinden 20 ila 30 milyar avro değerinde sipariş almayı planlıyor.

Şirketin yatırımcı sunumuna göre, Avrupa'daki savaş ve Batı ülkelerinde artan savunma bütçeleri nedeniyle gelecek yıllarda daha da güçlü büyüme hedefleniyor.

Alman silah üreticisinin satışlarının 2026'ya kadar yıllık ortalama beşte bir oranında artması bekleniyor.

2026'da 13 milyar ila 14 milyar avro satış geliri ve yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı hedeflenirken Rheinmetall, bu yıl için 7,4 ila 7,6 milyar avro gelir öngörüyor.

İsrail'e silah sağlayan şirket, başta tank olmak üzere uçaksavar, askeri mühimmat ve araç üretiyor. Şirket, Ukrayna'nın artan silah ve mühimmat talebine yetişebilmek için yeni üretim tesisleri kuruyor.