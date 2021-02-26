İtalya'nın taarruz helikopteri 'AH-249' programında yeni gelişme

star.com.tr 26 Şubat 2021 Cuma 19:05 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 19:05

İtalyan Ordusu, "2020 Silahlı Kuvvetleri Raporu"nu yayınladı.

Her sene sonunda halihazırdaki duruma ilişkin malumatın verildiği raporda, İtalya'nın yeni taarruz helikopteri AW249/AH-249 (Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta/ NEES) programına dair gelişmelere de yer verildi.



Ordu, yeni Leonardo AW249 / AH-249 saldırı helikopteri için General Electric (GE) firmasının CT7 motorunu seçti.

Yayınlanan raporda, 2020 yılında helikopterin ilk konfigürasyondaki tasarımının yer ve uçuş testlerine yönelik iyileştirildiği belirtildi. Ayrıca, Aralık 2020'de son operasyonel versiyonun geliştirilmesini ve ilk 3 helikopterin ilgili lojistik destekle başlangıçtan son operasyonel konfigürasyona kadar güçlendirilmesine dair sözleşme imzalandı.

Platformda ağ merkezli muharebe konseptinin uygulanacağı, pilotların aviyonik ve kask sayesinde İHA'ları yönlendirebileceği ifade edildi.

AH-249'un geliştirme aşamasının 2025 yılına kadar süreceği, 2035 yılında ise 45 adet helikopterin teslim edileceği öngörülüyor.

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