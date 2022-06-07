J-16 savaş uçağı P-8 Poseidon uçağına saldırdı! Savaş çanları çalıyor

Çin'in Batı ile gerginliğe devam ederken, Çin savaş uçaklarının Hint-Pasifik bölgesi üzerinde Kanada ve Avustralya savaş uçaklarıyla yakın temasta bulunduğu bildiriliyor.

Son olarak Avustralya Başbakan Yardımcısı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Güney Çin Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında uçan bir P-8 Poseidon uçağına müdahalede bulunduğunu söyledi. Yetkili, yakınlaşmayı "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Ancak Çin devlet medyası, asıl sorumlunun Batılı ülkeler olduğunu ve buna rağmen şikayet ettiğini ileri sürdü.

J-16 SAVAŞ UÇAĞI P-8 POSEIDON'A SALDIRDI

Avustralya Savunma Bakanlığı, bir RAAF P-8 deniz gözetleme uçağının, Güney Çin Denizi bölgesindeki uluslararası hava sahasında rutin bir deniz gözetim faaliyeti sırasında bir Çin J-16 savaş uçağı tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Savunma Bakanı Richard Marles gazetecilere verdiği demeçte, "Çin uçağı P-8 deniz gözetleme uçağımıza çok yakın uçtu ve ardından alev topu fırlattı." dedi.

Flare ya da ateş topu, normalde askeri uçaklar tarafından füzeleri şaşırtmak için planlı bir karşı önlem olarak atılır, ancak aynı zamanda uçuş halindeki bir uçağı sabote etmek için de kullanılabilir.

Avustralya ayrıca Çin'i bu yıl Şubat ayında savaş gemisinden P-8 uçaklarından birine askeri sınıf lazerler ateşlemekle suçlamıştı, ancak iddialar Pekin tarafından reddedildi.

KANADA'NIN CP-140 UÇAĞINA DA SALDIRILDI İDDİASI

Kanada uçakları, Kuzey Kore'ye karşı BM yaptırımlarını uygulamak için çok uluslu bir faaliyetin parçası olarak Japonya'da konuşlandırıldı. Sadece birkaç gün önce, Çin savaş uçakları, Kanada CP-140 deniz karakol uçaklarına 'tehlikeli derecede yakın' uçmakla suçlanmıştı.

Sadece bu değil, Kanada Silahlı Kuvvetleri geçen yıl Aralık ayından bu yana Çinli savaş pilotlarının keşif uçaklarına karşı tehlikeli müdahaleler gerçekleştirdiğini, bazen göz teması kurduğunu ve orta parmaklarını gösterdiğini iddia etti.

Çin yönetimine yakın medya kuruluşu Global News'e göre, Çin savaş uçakları tarafından iki düzineden fazlası 'tehlikeli' olarak etiketlenen yaklaşık 60 önleme gerçekleştirildi.

Star Gazetesi