İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0987
  • EURO
    6,5971
  • ALTIN
    316.658
  • BIST100
    115679
Savunma

J-16'ya gemisavar gücü

Donanma gücünü geliştirmek için gemi inşa faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Çin, öte yandan J-16 uçaklarına gemisavar kabiliyeti kazandırıyor.

20 Şubat 2020 Perşembe16:24 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:20

Çin başta Tayvan körfezi olmak üzere bölge denizler ve okyanuslardaki etkinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Televizyonu CCTV'de yayınlanan görsellerde, J-16 uçaklarına gemisavar kabiliyeti kazandırıldığı görüldü.

C4 Defence'ın haberine göre, Çin'in Nanchang-Xiangtan Bölgesi'nde konuşlu 40'ıncı Hava Alayı'na bağlı bir J-16 av-bombardıman uçağı, kanat altında iki adet YJ-83K taşırken görüntülendi.

Çin'in Rus Su-30'lar üzerinden tersine mühendislikle geliştirdiği söz konusu uçaklar daha önce KD-88 havadan satha füze ile görüntülense de donanmanın standart havadan atılır gemisavar güdümlü mermisi olan YJ-83K'ler ile ilk defa tespit edildi.

Radar güdümlü bir gemisavar güdümlü mermisi olan YJ-83K, 165 kilogram harp başlığına sahip.

Yarı zırh delici nitelikte olan harp başlığıyla füze, 0,9 Mach süratle intikal safhasında 20-30 metre, terminal safhada ise su yüzeyinden 5-7 metre irtifada hedefine ulaşabiliyor.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı
Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana
Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.