J-16'ya gemisavar gücü

20 Şubat 2020 Perşembe16:24 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:20

Çin başta Tayvan körfezi olmak üzere bölge denizler ve okyanuslardaki etkinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Televizyonu CCTV'de yayınlanan görsellerde, J-16 uçaklarına gemisavar kabiliyeti kazandırıldığı görüldü.

C4 Defence'ın haberine göre, Çin'in Nanchang-Xiangtan Bölgesi'nde konuşlu 40'ıncı Hava Alayı'na bağlı bir J-16 av-bombardıman uçağı, kanat altında iki adet YJ-83K taşırken görüntülendi.

Çin'in Rus Su-30'lar üzerinden tersine mühendislikle geliştirdiği söz konusu uçaklar daha önce KD-88 havadan satha füze ile görüntülense de donanmanın standart havadan atılır gemisavar güdümlü mermisi olan YJ-83K'ler ile ilk defa tespit edildi.

Radar güdümlü bir gemisavar güdümlü mermisi olan YJ-83K, 165 kilogram harp başlığına sahip.

Yarı zırh delici nitelikte olan harp başlığıyla füze, 0,9 Mach süratle intikal safhasında 20-30 metre, terminal safhada ise su yüzeyinden 5-7 metre irtifada hedefine ulaşabiliyor.