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Savunma

Mehmetçiğe Bayraktar desteği: Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildiğini duyurdu.

29 Şubat 2020 Cumartesi17:40 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:50

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini duyurdu.

Demir açıklamasında, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.

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