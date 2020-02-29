Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini duyurdu.
Demir açıklamasında, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.
6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.������������— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020
Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek.
Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR