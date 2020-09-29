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Savunma

Japon donanması Ram Block 2 taktik füzeleri edinecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı bugün, Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli sertifikayı teslim etti.

star.com.tr29 Eylül 2020 Salı 18:39 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 18:39
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Japonya Hükümeti, 51 adete kadar Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2 Tactical Missiles, RIM-116C satın alma talebinde bulundu.

RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM), Alman, Japon, Yunan, Türk, Güney Kore, Suudi Arabistan, Mısır, Meksika ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan küçük, hafif, kızılötesi bir satıhtan havaya füzedir.

Başlangıçta amaçlanmıştı ve öncelikle anti-avcı seyir füzelerine karşı bir nokta savunma silahı olarak kullanılan füze, yivli bir namludan atılan bir mermiye benzer biçimde, uçuş yolunu stabilize etmek için uzunlamasına ekseni etrafında döndüğü için bu şekilde adlandırılmıştır.

2005 yılı itibarı ile bu şekilde çalışan tek ABD Donanması füzesidir.

Orijinal silah ateş etmeden önce kendi sensörlerini kullanamaz, bu nedenle fırlatıcıyı hedeflere yönlendiren bir geminin savaş sistemi ile entegre edilmesi gerekir. ABD gemilerinde, AN / SWY-2 Gemi Savunma Yüzey Füze Sistemi (SDSMS) ve Gemi Öz Savunma Sistemi (SSDS) Mk 1 veya Mk 2 tabanlı muharebe sistemleri ile entegre edilmiştir. Vulcan Phalanx CIWS'den türetilen bağımsız sensörlerle donatılmış bir fırlatıcı varyantı olan SeaRAM, Littoral Combat Ships ve bazı Arleigh Burke sınıfı muhriplere kuruluyor.

star.com.tr

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