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Savunma

Japonya, Endonezya'ya savaş gemisi ihraç etmek istiyor

Japonya hükümeti Endonezya'ya savaş gemisi ihraç etmeyi düşünüyor. İki ülke arasındaki olası anlaşmanın, Çin'in Güney Çin Denizi'nde giderek artan hakimiyetini azaltabileceği düşünülüyor.

star.com.tr12 Kasım 2020 Perşembe 18:49 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 18:49
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Japonya ve Endonezya hükümetleri arasında ihracat müzakereleri devam ediyor .

Endonezya’ya muhrip ve fırkateyn satışını öneren Japon Hükûmetinin müzakerelere devam ettiği öğrenildi.

Anlaşma sağlandığı takdirde Japonya'nın, bugüne kadarki en büyük savunma teçhizatı ihracatını gerçekleştirmiş olacağı belirtildi.

Japon Mitsubishi Heavy Industries üretimi olan 30FFM/30DX fırkateynini Endonezya’ya önerdiği belirtilirken, bu kapsamda dört geminin Japonya’da, dört platformun Endonezya’da inşa edileceği aktarıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "İlkeler doğrultusunda bir muhrip ihraç etmek kolay olmayacak çünkü geminin yalnızca uyarı ve gözetleme işlevleri değil, aynı zamanda saldırı yetenekleri de var" şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki olası anlaşmanın, Çin’in Güney Çin Denizi’nde giderek artan hakimiyetini azaltabileceği düşünülüyor.

star.com.tr

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