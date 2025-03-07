Japonya ve İngiltere GCAP projesinde işbirliğini sürdürmeyi kararlaştırdı

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, başkent Tokyo'yu ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar, İtalya dahil üçlü yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesini kapsayan "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" projesinin son durumunu ele aldı.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Nakatani ve Lammy, GCAP projesinde işbirliğini sürdürmeyi kararlaştırdı.

Nakatani, GCAP'ta İngiltere ile "spesifik işbirliğinde ilerlemeden" memnun olduklarını, Lammy de Tokyo-Londra ilişkilerinde istikrarın kilit önem taşıdığını bildirdi.

İngiltere ve Japonya'yı "Asya ve Avrupa'da yakın ortaklar" diye niteleyen bakanlar, Avrupa ile Hint-Pasifik güvenliğinin ayrılmaz olduğunu vurguladı.

Resmi Kyodo ajansı, haberinde, ABD'nin güvenlik müttefikleri Japonya ve İngiltere'nin, son yıllarda ortak savunma tatbikatlarını artırarak güvenlik ilişkilerini güçlendirdiğine dikkati çekti.

- GCAP

İngiltere, İtalya ve Japonya'nın Aralık 2022'de duyurduğu GCAP, üç ülke işbirliğiyle yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi olarak biliniyor.

GCAP kapsamında 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.