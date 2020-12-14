Japonya'nın yeni nesil savaş uçağına ABD'den destek

star.com.tr 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:57 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:57

Japonya, yeni nesil savaş uçağı FX veya F-3'ü inşa etmek için Tokyo merkezli Mitsubishi Heavy Industries'in (MHI) yardımıyla ABD savunma devi Lockheed Martin ile bir kez daha ortak olmaya karar verdi.

Japonya’nın yaklaşık 40 milyar dolara mal olacak yeni nesil savaş uçağı F-X, yine Japon şirketi MHI ve ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından yirmi yıl önce geliştirilen Japonya'nın eski F-2 avcı filosunun yerini alacak.

MHI'nın tasarımı ve sistem entegrasyonundan sorumlu olacağı F-X için, iniş takımını Subaru, görev sistemini Mitsubishi Electric, radarını ise Toshiba ve Fujitsu'nun geliştireceği bildirildi. Söz konusu yeni uçağın 2035 yılında konuşlandırılması hedefleniyor.

Japonya, projeye katılmaya davet edilen yabancı şirketlerin isimlerini yıl sonundan önce açıklayacağını söyledi. Aktarılan bilgilere göre Boeing ve Northrop Grumman ile BAE Systems ve Rolls Royce gibi şirketler de programa ilgi gösterdi.

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