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Savunma

Japonya'ya E-2D 'Şahin gözü' teslimatı

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF), üçüncü ve dördüncü E-2D Hawkeye Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) uçaklarını teslim aldı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 11:31
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ABD’li Northrop Grumman şirketi, geçtiğimiz günlerde Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF)’ne üçüncü ve dördüncü E-2D Hawkeye Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) uçaklarını teslim etti. JASDF tarafından teslim alınan uçaklar, Japonya’nın Aomori prefektörlüğünde bulunan Misawa Hava Üssü’ne konuşlandırıldılar.

Japonya; Kasım 2015’te bir adet, Temmuz 2016’da bir adet, Haziran 2018’de bir adet, Ekim 2018’de bir adet ve son olarak yabancı askeri satış (FMS) kapsamında 9 adet olmak üzere toplamda 13 adet E-2 Hawkeye AEW&C siparişi vermişti.

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