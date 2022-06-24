Javelin füzesiyle ilgili açıklama! Siparişler yeni model olacak

Lockheed Martin ve Raytheon Missiles & Defense'den oluşan Javelin Ortak Girişimi (JJV) tarafından üretilen Javelin anti-tank sistemi, 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ordunun envanterine girdi ve o zamandan beri bir dizi aldı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla güncelleme yapılması planlanıyor.

Şirketin yetkilileri, Paris'teki Eurosatory 2022 savunma fuarında, Javelin anti-tank füzesinin geleceğine dair Janes'e açıklamalarda bulundu.

Şirket temsilcileri, Javelin füze üretiminin tamamen Spiral 2 füze geliştirme programı kapsamında geliştirilen FGM-148F modeline geçtiğini doğruladı.

JAVELIN SİPARİŞLERİNE YENİ MODEL GÖNDERİLECEK

Lockheed Martin'in açıklamasına göre, herhangi bir yeni müşteri veya mevcut müşteriler, siparişlerini FGM-148F füze modelinden alacak.

Model F, 2006'da tanıtıldı ve son geliştirmede Javelin'in analog kontrol ve çalıştırma sistemi (CAS) tek bir dijital kartla değiştirildi. Bu model FGM-148E'nin (Spiral 1) geliştirilmiş halidir.

F-modeli, hafif zırhlı hedeflere ve personele karşı öldürücülüğü artırmak için yeni bir çok amaçlı savaş başlığı da (MPWH) kullanacak.