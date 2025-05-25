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Savunma

JF-17 ve KAAN kardeşliği... Türkiye ile daha ölümcül olacak

Azerbaycan'ın Pakistan'dan satın alacağı JF-17 Block III savaş uçaklarının Türkiye üretimi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzeleriyle daha ölümcül hale geleceği dile getirildi. Asya basınında yer alan analizde, 'JF-17 ve KAAN anlaşmaları, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan'ın askeri yeteneklerini güçlendirmeye devam edeceğinin açık bir ifadesidir' denildi.

Star Gazetesi25 Mayıs 2025 Pazar 10:00 - Güncelleme:
JF-17 ve KAAN kardeşliği... Türkiye ile daha ölümcül olacak
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Pakistan ve Çin'in ortak üretimi olan JF-17 Block III savaş uçaklarının Türkiye'nin gelişmiş füzeleriyle daha fazla öldürücülük kazanacağı ifade edildi.

Asya basınında yer alan analiz yazısında Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü savunma işbirliğinin öne çıktığı aktarıldı.

JF-17'LER TÜRKİYE İLE DAHA ÖLÜMCÜL OLACAK!

Azerbaycan'ın Pakistan'dan Türkiye'nin görüş içi havadan havaya füzesi BOZDOĞAN (WVRAAM) ve görüş ötesi havadan havaya füzesi GÖKDOĞAN (BVRAAM) ile donatılacak JF-17 Block III savaş uçağı satın almasının Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin hava muharebe yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Bu anlaşmanın "üç kardeş" olarak anılan Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki çok boyutlu savunma iş birliğini daha da sağlamlaştırdığından söz edildi.

Türkiye'nin Milli Muharip uçağı KAAN projesine Pakistan ve Azerbaycan'ın aktif olarak katıldığından bahsedildi.

Türkiye'nin ABD, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'dan sonra büyük bir küresel silah ihracatçısı olarak ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

JF-17, MİG-29'LARIN YERİNİ ALACAK

İyileştirilmiş aviyonik ve aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarıyla donatılan Block III varyantının çeşitli muharebe senaryolarına uyarlanabileceğini ele alan Asya basını, "Gelişmiş muharebe kabiliyetleriyle JF-17 uçağı, MiG-29 ve SU-25 dahil olmak üzere bölgenin Rus yapımı jetlerini geride bırakıyor. JF-17, Azerbaycan'ın mevcut ve eskiyen Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı filosunun yerini alacak" ifadelerini kullandı.

JF-17 VE KAAN KARDEŞLİĞİ

KAAN'ın Türkiye'nin yabancı uçaklara olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağı kaydedilen makalede, "JF-17 ve KAAN savaş uçağı anlaşmaları, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan'ın askeri yeteneklerini güçlendirmeye devam edeceğinin ve üçlü savunma iş birliğinin daha da derinleşmesinin beklendiğinin açık bir ifadesidir. KAAN üç ülkenin kendi savunma sanayilerindeki mühendislik yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak" ifadelerine yer verildi.

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