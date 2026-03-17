K2 Kamikaze İHA kabusları oldu: Türkiye Avrupa savunmasını fethetti

İHA teknolojisinde lider Baykar, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) çözümlerine milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA'yı ekledi.

Türk savunma devi Baykar'ın bu hamlesi komşu ülke Yunanistan medyasında gündem oldu. "Baykar'ın Avrupa savunmasını nasıl fethettiği, Yunanistan'ın korkuları, İtalya'nın rolü" başlıklı bir analiz haber yayımlayan Yunan basını To Vima gazetesi, Türkiye'nin K2 kamikaze insansız hava aracıyla Avrupa havacılık pazarına giriş yaptığını vurguladı.

"YUNANİSTAN İÇİN ENDİŞE VERİCİ" İTİRAFI

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin (AB) savunma programı SAFE'ye katılma talebine bulunduğunu iddia eden Yunan basını, "Baykar'ın 2024 yılında İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması ve 2025 yılında Leonardo şirketiyle ortaklık kurması, Yunanistan için özellikle endişe vericidir" dedi.

Baykar ile Piaggio Aerospace'in ortaklığını "NATO içindeki İtalyan-Türk ekseni" şeklinde tanımlayan Atina basını haberin devamında, "NATO içinde açık bir İtalyan-Türk ekseni oluşturuldu. Türkiye bu sayede Avrupa Birliği ülkelerinin tedarik zincirlerini belirlemiş ve 2019'da F-35 savaş uçağı programından dışlanmasının etkisini dengeledi. Türkiye, Avrupa havacılık pazarına erişim sağlamış ve aynı zamanda AB'nin SAFE programına katılım hakkı elde etti." ifadelerine yer verdi.

"AMERİKAN PAZARINA DA HİTAP EDİYOR"

Piaggio'nun yetenekleri ve kabiliyetlerinin Baykar'ın insansız hava araçları alanındaki uzmanlığıyla birleştiğini yazan Yunan basını, Piaggio tesislerinde insansız hava araçlarının üretiminin, Avrupa ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda Amerikan pazarına da hitap ettiğini yazdı.

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın almasını "Türkiye'yi Avrupa savunmasının temel direği haline getiren satın alımlar" şeklinde niteleyen komşu ülke basını, Ankara'nın İtalyan firması Leonardo ile işbirliğinde ise savaş başlıkları ürettiğin ifade etti.

Baykar'ın yeni teknolojisi K2'yi yakın markaja alan Yunan basını, "Baykar'ın K2 insansız hava araçları neden cazip?" sorusuna cevap aradı. K2'nin hem Orta Doğu'daki hem de Ukrayna'daki büyük savaş alanlarında alıcı bulması beklendiğini belirten komşu ülke basınını analiz haberinde, "Nispeten ucuz bir teknoloji olması nedeniyle, pahalı savaş uçakları veya seyir füzeleri temin edemeyen ancak düşman püskürtmek isteyen ülkelerde alıcı olabilir." denildi.

"İTALYAN-TÜRK "TRUVA ATI" KORKUSU"

Birçok ülkenin caydırıcılık için yeni Türk Kamikaze İHA'sı K2'yi tercih edeceğinin özellikle altını çizen komşu ülke basını, haberinin son kısmında "Yunanistan'ın İtalyan-Türk "Truva Atı" korkusu" ifadelerine yer vererek şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'nin aynı anda Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok savaş alanında insansız hava araçlarıyla yer alması ve Avrupa savunmasının ortak yapılandırıcısı haline gelmesi, Yunanistan'da endişe yaratıyor ve İtalyan-Türk işbirliği tehlikeli bir "Truva Atı" olarak değerlendiriliyor."

SINIFININ EN BÜYÜK KAMİKAZE İHA'SI

Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2 Kamikaze İHA, kısa pistlerden kalkış-iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlıyor.

800 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip platform, yüksek tahrip gücü sunan 200 kilogramlık harp başlıklı mühimmat taşıyabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. 2000 kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üstü hızı ve 13 saatin üzerinde havada kalış süresi ise platformun uzun menzilli stratejik görevleri icra edebilmesine olanak tanıyor.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. Son 3 yılda dünya SİHA pazarının ilk sırasında yer alan Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.