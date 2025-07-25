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Savunma

KAAN alan ülkeden yeni hamle! ASELSAN ile anlaşma imzaladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Endonezya ile imzaladıkları anlaşma çerçevesinde Türkiye'de üretilecek 48 adet milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Söz konusu anlaşmanın ardından Endonezya yönetiminden dikkat çeken bir adım daha geldi. ASELSAN ile Cakarta'nın havacılık ve savunma sanayi firması PT Dirgantara arasında CN235 uçaklarına aviyonik görev sistemleri ve elektronik sistemlerin entegrasyonu için niyet mektubu imzalandı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 17:42 - Güncelleme:
KAAN alan ülkeden yeni hamle! ASELSAN ile anlaşma imzaladılar
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

NİYET MEKTUBU İMZALANDI

Fuar kapsamında ASELSAN ile Endonezya'nın havacılık ve savunma sanayi firması PT Dirgantara arasında niyet mektubu imzalandı.

ELEKTRONİK SİSTEMLERİN ENTEGRASYONU SAĞLANACAK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve PT Dirgantara CEO'su Gita Amperiawan tarafından imzalanan niyet mektubu, Endonezya'nın CN235 uçaklarının modernizasyonunu içeriyor. Anlaşmayla CN235'lere ASELSAN'ın geliştirdiği aviyonik görev sistemleri ve elektronik sistemlerin entegrasyonu sağlanacak.

SAVUNMA BAĞLARININ DERİNLEŞTİRİLMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye ile Endonezya arasında havacılık ve uzay alanında savunma bağlarının derinleştirilmesine büyük katkı sağlayacak anlaşma, ortak geliştirme, teknoloji transferi gibi imkanlara da zemin hazırlayacak.

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