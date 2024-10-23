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Savunma

KAAN, ANKA III, Hürjet...

Ankara'da terör saldırısının yaşandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile dikkat çekiyor. Milli muharip uçağı KAAN, insansız savaş uçağı Anka III, Hürjet, Atak helikopterleri, insansız hava aracı Aksungur ve Gökbey helikopteri TUSAŞ tarafından üretiliyor.

23 Ekim 2024 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
KAAN, ANKA III, Hürjet...
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Ankara Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleşti.

TUSAŞ milli ve yerli savunma sanayii ürünleri ile dikkat çeken bir firma. Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

YENİDEN YAPILANDIRILDI

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerine teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu. 25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ MERKEZİ KONUMUNA YÜKSELDİ

Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletti. Şirket havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna geldi.

ÖNEMLİ BAZI ÜRÜNLER

Milli Muharip uçağı KAAN, jet eğitim uçağı Hürjet, Atak Helikopteri, insansız hava aracı Aksungur ve Gökbey helikopterleri TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerden bazıları.

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