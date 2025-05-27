KAAN bölgedeki ittifakları yeniden şekillendiriyor: Talipleri dikkatleri Türkiye'ye çevirdi

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN açıklanmasının hemen ardından dünya basınından ilgiyle takip edilerek kaydettiği her aşaması manşetlere taşındı.

Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde projelere dair yaptığı açıklamaları dış basında büyük yankı uyandırdı.

Demiroğlu'nun Kazakistan, Suudi Arabistan, Malezya ve Endonezya olmak üzere dört ülkenin KAAN savaş uçağı programına ilgi gösterdiğine dikkat çekildi.

Haberde KAAN'ın olası ihracatının Türkiye'nin nüfuzunu artıracağı belirtilirken yabancı askeri teknolojiye olan bağımlılığını azaltma yönünde cesur bir adım olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan ve Endonezya'nın KAAN programına olan ilgisinin olduğu vurgulanırken her iki ülkenin de savunma portföylerini çeşitlendirme konusunda Türk jetini önceliklerini arasına aldıkları vurgulandı.

Söz konusu haberde, Suudi Arabistan'ın KAAN'a yönelmesinin ABD'den F-35'i satın almak için yapılan ve uzun süredir devam eden müzakerelerin durmuş olması nedeniyle yaşanan hayal kırıklığı ve Batılı silah tedarikçilerine bağımlılığı azaltma yönündeki daha geniş kapsamlı politikadan kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan Endonezya'nın KAAN'a olan ilgisinden de bahsedilirken, Cakarta hükümetinin KAAN'ı tamamlayıcı bir platform olarak gördüğü ve 10 tona kadar mühimmat taşıyabilen, F-35'in yük kapasitesini önemli ölçüde geride bırakan çift motorlu bir tasarım sunmasından ötürü üretimin ardından temin etmek istediği vurgulandı.

Haberde özellikle KAAN'ı küresel silah pazarında, ABD veya Rus sistemlerini satın almaları kısıtlanan ülkeler için rekabetçi bir seçenek haline getirdiği belirtildi.

KAAN'ın dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarıyla rekabet edecek şekilde tasarlanmış teknolojik bir harika olduğu vurgulanan haberde. 5. nesil jetin ABD üretimi F-22 Raptor'a benzer büyüklükte olduğunun altı çizildi.

Söz konusu haberin devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'nin KAAN programı, ABD ve Rusya gibi geleneksel güçlerin hakimiyetine meydan okuyarak küresel havacılık dinamiklerinde önemli bir değişimi temsil ediyor. Kazakistan, Suudi Arabistan, Malezya ve Endonezya'nın ilgisi, jetin beşinci nesil savaş uçakları pazarını altüst etme potansiyelini vurguluyor ve gelişmiş teknoloji, uygun fiyat ve stratejik esnekliğin bir karışımını sunuyor.

KAAN, Türkiye'nin savunma ihracatçısı olarak rolünü yeniden tanımlayabilir ve Orta Asya'dan Ortadoğu'ya kadar olan bölgelerdeki ittifakları ve güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

KAAN uçuşa geçtiğinde, yolculuğu müttefikler ve rakipler tarafından yakından izlenecek ve küresel hava gücü rekabetinde yeni bir dönemin sinyalini verecek.