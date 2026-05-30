KAAN, Eurofighter ve yenilenen F-16'lar 2030 hesaplarını bozdu: Düelloda üstünlük Türkiye'nin

Yunan basınında yayımlanan bir analizde, 2030 yılına doğru Türkiye ve Yunanistan arasındaki hava gücü rekabeti mercek altına alınırken, Ankara'nın sahip olduğu sayısal üstünlük ve savunma sanayiindeki gelişimin dengelerde belirleyici rol oynayacağı vurgulandı.

OnAlert tarafından yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda da bölgedeki en büyük savaş uçağı filosuna sahip ülkelerden biri olmayı sürdüreceği belirtildi. Analizde, Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan F-16 filosunun modernizasyon çalışmalarının hava gücüne önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

EUROFİGHTER'A DİKKAT ÇEKTİLER

Analizde özellikle Türkiye'nin tedarik etmeyi planladığı Eurofighter Typhoon Tranche 4+ savaş uçaklarına dikkat çekildi. AESA radarıyla donatılacak bu platformların Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterildiği belirtilirken, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türkiye'nin yerli savunma sanayiine yaptığı yatırımların da hava gücü açısından önemli bir avantaj oluşturduğu ifade edildi. Güçlü sanayi altyapısının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu sistemleri daha bağımsız şekilde geliştirmesine imkan sağladığına dikkat çekildi.

Analizde, milli muharip uçak KAAN'ın 2030 yılına kadar hizmete girmesinin beklendiği belirtilirken, projenin Türkiye'nin uzun vadeli hava gücü vizyonunun en önemli unsurlarından biri olduğu kaydedildi.

Yunan basınına göre 2030'a gelindiğinde Türkiye, modernize edilmiş geniş F-16 filosu, envantere girmesi beklenen Eurofighter savaş uçakları, ilk KAAN platformları ve güçlü yerli savunma sanayii desteğiyle bugüne kadar sahip olduğu en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine ulaşmış olacak.

Değerlendirmede, Ege'deki hava rekabetinin artık yalnızca savaş uçaklarının sayısıyla değil, teknoloji, ağ destekli harekat kabiliyeti ve savunma sanayi altyapısıyla şekilleneceği vurgulanırken, Türkiye'nin bu alanlardaki yatırımlarının bölgesel güç dengelerinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.