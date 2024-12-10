TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli üretim KAAN, ABD basınına F-35'i unutturdu. Yine övgü dolu sözlerle bahsedilen KAAN'ı F-35'e karşı ciddi bir rakip olarak gördüklerini belirten ABD'liler, sadece Türkiye için değil küresel piyasa için de önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Globaldefensenews'ten çevrilen habere göre; Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği KAAN için ABD basınında çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen milli savaş uçağı hakkında, , Batı yapımı beşinci nesil savaş uçaklarının yetenek ve maliyet etkinliğindeki hakimiyetine meydan okumak üzere şekilleniyor. Tasarımı büyük ölçüde hava üstünlüğüne, çok amaçlı esnekliğe ve gizliliğe odaklanıyor ve yalnızca Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğini değil, aynı zamanda küresel savaş uçağı pazarını da yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu yorumları yapıldı.

Savaş yetenekleri açısından KAAN, üstün manevra kabiliyeti, gizlilik ve sensör entegrasyonu sunmak üzere tasarlanmıştır. F-35'in zorlu ortamlarda bozulabilen gizlilik kaplamasından 10 kata kadar daha etkili olduğu bildirilen gelişmiş radar emici malzemelerle (RAM) donatıldı.

KÜRESEL PİYASA F-35 YERİNE KAAN'I TERCİH EDECEK

F-35'in SR ve EW'den derin saldırıya kadar çeşitli görevler için kullanılan çok rollü bir avcı uçağı olsa da Kaan'ın daha çok üstün manevra kabiliyetine ve havadan havaya muharebeye odaklanmış olması ülkelerin F-35 yerine KAAN'ı tercih etmesine neden olacağı vurgulandı.

KAAN'ın öne çıkan özelliklerinden biri, jetin Mach 1.8 hızlarına ulaşmasını sağlayan ve F-35'in Mach 1.6'lık azami hızından daha hızlı olan 38.000 lbs'ye kadar itme sağlaması beklenen motorudur. Bu, KAAN'a hava-hava muharebesinde hayati önem taşıyan hız ve çeviklik açısından bir avantaj sağlar. Jetin aerodinamik tasarımı, son teknoloji aviyonik ve gizlilik malzemeleriyle birleştiğinde, özellikle hızlı manevra ve düşman uçaklarının durdurulmasını gerektiren senaryolarda, gelecekteki çatışmalarda F-35'e karşı zorlu bir rakip haline gelir.

Sonuç olarak KAAN, F-35'e güçlü bir rakip olarak ortaya çıkıyor. Gelişmiş gizlilik yetenekleri, AI destekli sistemleri, üstün manevra kabiliyeti ve artan uluslararası ilgiyle küresel savaş uçağı manzarasını yeniden şekillendirebilir. Türkiye KAAN'ı geliştirmeye ve test etmeye devam ederken, kendisini yalnızca F-35 gibi ABD savaş uçaklarına rakip olarak değil, aynı zamanda küresel savunma ihracat pazarında sektördeki yerleşik oyuncularla rekabet edebilecek kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

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