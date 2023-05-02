KAAN geliyor: Bu silahları gören ülkeler Türkiye ile müttefik olmak isteyecek

Türkiye, savunma ve havacılık alanında gurur günlerinden birini yaşadı. MMU ile Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip savaş uçağının adının KAAN olduğunu duyurdu.

Bu gelişmeleri değerlendirmek üzere Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Bu projeleri bir komando taburu etkisinde kuvvet çarpın ve bununla değerlendirin. ANKA 3, üzerinde taşıdığı silahlarla nokta atışı yapabilecek, düşmanın üzerimize gönderdiği hava unsurlarına operasyon yapabilecek. Diğer taraftan role vazife görevi yapabilecek. ANKA 3'ün hayati önemi var.

Terörle mücadele alanında yürüttüğümüz görevler bu helikoptere yüklendi. Hürjet'imiz F5'lerin yerini alacak. Yakın hava destek uçağı, avcı uçağı. Küçük F-16 uçağı diyebiliriz

KAAN stratejik sektörün denge aracı. Bütün bu açılardan bakıldığında hepsinin bir özelliği var. Bu silah sistemlerini gören ülkeler Türkiye ile müttefik olmak isteyecekler. Diğer yandan yabancı ülkelere ihraç edeceksiniz ve bu önemli bir gelir kaynağı. Stratejik bağımlılıklarımız bizim prangalarımız. Bu gösterinin temel özelliği var, Türkiye, 'ben de varım' diyor. Milli muharip uçağının oluşturulması için rüzgar tüneli test merkezine ihtiyacınız var. Bu tesislerin önemi var ve bu tesisler oluşturuldu.

MESELE PLATROFMA SAHİP OLMA DEĞİL KULLANMA MESELESİ

Sadece milli muharip uçağı değil hepsinde büyük emek, çaba ve irade var. Şimdi Türkiye bunları sermiş oldu. Mesele sadece bir platforma sahip olma meselesi değil bunları kullanma kapasitesi. Yapılanlar son derece önemli gelişmeler. Hepsinde milli kabiliyetler var. Türkiye son derece zorlu yolda bunları yapabilmiş bir ülke. Ambargo ve ablukalardan ders çıkarılarak yapıldı.

Pek çok ülke bir şekilde Türkiye ile uyum içinde siyaset üretme eğiliminde olacak. Dünyada değişen düzeninde Türkiye'nin ürettiği savaş uçaklarının etkisi olacak. Hepsi kendi alanında teknolojik karşılığı var. Türkiye yükselen bir güç içinde. Türk ve İslam dünyasını etkileyecek. Türkiye'nin lehine sonuçlar üretecek. Barışın temini açısından önemli katkı sağlayacak. Aradığımız etkinin anahtarı olacak bu silahlar.

TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASI İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDU

Karabağ savaşı son derece önemli bir ilham kaynağı. Türkiye'nin desteği İlham Aliyev'in adı ile bütün Türk dünyası için ilham kaynağı. Burada çok önemli bir ders var. Türklerin ortaya koyduğu savaş felsefesi ile ilgili yeni yaklaşım. Hepsi bir araya gelince Türk dünyasının birliğindeki önemli bir rol olacak. Öncelikli olarak bir güvene ihtiyaçları var. O güveni arkasında besleyecek bir yığınağa ihtiyaçları var. Sadece onlar değil İslam dünyası ve Afrika Türkiye'nin yaptıklarını gözlüyor.

BAYRAKTAR İÇİN ŞARKI BESTELEDİLER

TB2'nin etkisi Ukraynalılar için önemli bir umut oldu. TB2 Bayraktar için şarkı bestelediler. Silah sistemlerimiz, SİHA'larımız dünyada farklı yerlerde faaliyet gösteriyor. Yarışmalarda bunların arasında sıyrılıp siz tercih ediyorsunuz. Ukrayna'nın yaptığı testler neticesinde ne kadar isabetli bir tercih yaptıklarını görüyorlar. Önemli bir algı ve tercihe sebebiyet veriyor. Afrika'daki ülkelere ihraç ettiğinizde sizinle eş güdümlü siyaset izliyorlar.

O eski kutuplu dünyanın gereklerini yerine getiremiyorlar. Denemiş olsalar bile kibirli ve nobran tavırları dünyayı rahatsız ediyor. Diğer ülkeler başka arayışlara giriyor. Bu savunma sanayi yatırımlarını boy göstermesi ordunun envanterine girmesi dost ve müttefik ülkelerimiz açısından da önem taşıyor. Türkiye'nin dost ve müttefiklerinin şekillenmesi açısından önemli.

Rakamları küçümsemeyin. Geçen sene 4.2 milyar dolarlık getiri sağladı savunma sanayisi. Yeter ki üretin.