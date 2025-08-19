İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8971
  • EURO
    47,7799
  • ALTIN
    4387.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • KAAN için geri sayım başladı! Kritik aşama tamamlanacak
Savunma

KAAN için geri sayım başladı! Kritik aşama tamamlanacak

Milli Muharip Uçak KAAN'da bir aşama daha bu yıl tamamlanacak. KAAN'ın Entegre Lojistik Destek Sistemleri'nin (ELD) kritik tasarım gözden geçirme aşamasının eylül ayında yapılacağı öğrenildi.

Yeni Şafak19 Ağustos 2025 Salı 08:53 - Güncelleme:
KAAN için geri sayım başladı! Kritik aşama tamamlanacak
ABONE OL

Milli Muharip Uçak KAAN'da bu yıl kritik bir aşama daha geride bırakılacak.

İki kez gökyüzü ile buluşan yerli savaş uçağı için Entegre Lojistik Destek Sistemleri'nin (ELD) kritik tasarım gözden geçirme aşaması eylül ayında tamamlanacak. ELD aşaması, uçağın bakım ve onarımı için gerekli teknik bilgilerden yedek parça teminine, stok yönetiminden bakım personelinin eğitimine kadar birçok detayı kapsıyor.

Ayrıca uçağın çalışması için ihtiyaç duyulan yer destek ekipmanları da bu kapsamda değerlendirilecek. KAAN için geliştirilen TF35000 motorunun entegrasyon süreci 2032 yılında başlayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Erken testlerin ise 2026'da yapılması planlanıyor. Proje, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması öngörülen F-16 savaş uçaklarının yerini alacak yeni nesil milli muharip uçağın üretilmesini amaçlıyor.

KAAN projesi, yalnızca uçak üretimini değil, aynı zamanda insan kaynağı ve teknik altyapının geliştirilmesini de hedefliyor.

5'inci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan KAAN, üstün hava hâkimiyetini; artırılmış havadan havaya muharebe menzili, süpersonik hızda iç silah yuvalarından hassas vuruş kabiliyeti ve yapay zekâ destekli muharebe gücüyle sağlamayı amaçlıyor. KAAN, 21 Şubat 2024 tarihindeki ilk uçuşunda 13 dakika 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot (yaklaşık 426 km/s) hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te yaptı.

Bizden habersiz adım atamayacaklar: Türkiye ile konuşulmadan denklem kurulamıyor

Türkiye'yi "uçuranlar" burada yetişecek

Türk KAAN'ı F-35'e rakip oluyor
  • KAAN
  • Milli Muharip Uçak KAAN
  • uçuş

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.