İki kez gökyüzü ile buluşan yerli savaş uçağı için Entegre Lojistik Destek Sistemleri'nin (ELD) kritik tasarım gözden geçirme aşaması eylül ayında tamamlanacak. ELD aşaması, uçağın bakım ve onarımı için gerekli teknik bilgilerden yedek parça teminine, stok yönetiminden bakım personelinin eğitimine kadar birçok detayı kapsıyor.

Ayrıca uçağın çalışması için ihtiyaç duyulan yer destek ekipmanları da bu kapsamda değerlendirilecek. KAAN için geliştirilen TF35000 motorunun entegrasyon süreci 2032 yılında başlayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Erken testlerin ise 2026'da yapılması planlanıyor. Proje, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması öngörülen F-16 savaş uçaklarının yerini alacak yeni nesil milli muharip uçağın üretilmesini amaçlıyor.

KAAN projesi, yalnızca uçak üretimini değil, aynı zamanda insan kaynağı ve teknik altyapının geliştirilmesini de hedefliyor.

5'inci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan KAAN, üstün hava hâkimiyetini; artırılmış havadan havaya muharebe menzili, süpersonik hızda iç silah yuvalarından hassas vuruş kabiliyeti ve yapay zekâ destekli muharebe gücüyle sağlamayı amaçlıyor. KAAN, 21 Şubat 2024 tarihindeki ilk uçuşunda 13 dakika 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot (yaklaşık 426 km/s) hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te yaptı.

