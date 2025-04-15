Endonezya, hava kuvvetlerini modernize etme sürecinde farklı ülkelerle temas hâlinde bulunurken, özellikle Türkiye, Güney Kore, Fransa ve ABD ile temaslarını sürdürüyor.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile savunma alanında iş birliği anlaşması imzalaması, dikkatleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Kaan savaş uçağına çevirdi. Dış basında yer alan bir haberde Subianto'nun Türkiye projelerinden KAAN programına ve denizaltı geliştirme projeleriyle katılmak istediğini iddia etti.

KAAN'ın ilk teknik uçuşunun 2024'te hatırlatılan haberde erçek prototipin ilk uçuşunun 2025'in son çeyreğinde gerçekleştireceğinini altı çizildi.

Öte yandan tüm bu iddiaların yanı sıra Endonezya'nın programa dahil olup olmayacağının da henüz netlike kazanmadığı belirtildi.

ENDONEZYA KF-21 BİLGİLERİNİ SIZDIRDI

Haberde ayrıca, Endonezya'nın savunma projelerinde yaşadığı zorlukların yeni olmadığını belirtilirken, Cakarta hükümetinin Korea Aerospace Industries (KAI) tarafından geliştirilen KF-21 savaş uçağı programına yüzde 20 ortak olarak katıldığı hatırlatıldı. KF-21'in altı prototipin uçuş testlerinin halen sürdüğü vurgulanırken, Endonezya'nın finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 2024'te programdaki rolünün büyük ölçüde azaltıldığı vurgulandı.

Öte yandan Endonezyalı teknisyenlerin USB bellek aracılığıyla veri sızdırdığı iddiaları üzerine iş birliği zedeleşnmiş ve zor girmişti.

Tüm bu gelişmelere rağmen, KF-21'in üzerindeki Endonezya bayrakları hâlâ duruyor. Ancak Kaan'a yönelen ilgi ve geçmişte yaşanan sıkıntılar, Güney Kore'nin sabrının sonuna geldiğine işaret ediyor.

ÖNEMLİ PAZAR, ZORLU MÜŞTERİ

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi, stratejik konumu ve gelişmiş savaş uçağı üretemeyen havacılık altyapısıyla Endonezya, küresel savunma sanayi açısından büyük bir pazar. Ancak aynı zamanda, projelere yaklaşımı, finansman sıkıntıları ve siyasi tercihleriyle en karmaşık ve zorlayıcı müşterilerden biri olarak değerlendiriliyor.