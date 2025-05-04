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Savunma

KAAN için ''Kralların kralı'' benzetmesi yaptılar: Türkiye, ABD ve Rusya'nın tekelini sona erdirdi

KAAN için 'Kralların kralı' benzetmesinde bulunulan ABD basını, Millî Muharip Uçağımızın Amerikan, Çin veya Rus güçlerinin 5. nesil uçaklar üzerindeki tekelini sona erdirdiğini yazdı.

Star Gazetesi4 Mayıs 2025 Pazar 10:05 - Güncelleme:
KAAN için ''Kralların kralı'' benzetmesi yaptılar: Türkiye, ABD ve Rusya'nın tekelini sona erdirdi
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN'ın uluslararası rekabeti nasıl etkileyeceği analiz edildi.

5'inci nesil taktik askeri havacılık kabiliyeti olarak tasarlanan KAAN ile Türkiye'nin dünyada sadece birkaç ülkenin yer aldığı 5. nesil savaş uçağı kulübüne dahil olacağı ifade edildi.

ABD'nin F-22 ve F-35, Çin'in J-20'si ve Rusya'nın Su-57'si ile kulüpte yer aldığını yazan ABD basını, "5. nesil savaş uçağı üreticilerinin daha da seçkin kulübü 2030'lara kadar iki yeni üye kazanabilir: Güney Kore ve Türkiye" ifadelerini kullandı.

KAAN, F-22 RAPTOR'A BENZETİLDİ

Türkiye için "kralların kralı" benzetmesinde bulunulan KAAN'ın boyut ve görünüm olarak F-22 Raptor'a benzediği dile getirildi.

TÜRKİYE'NİN 5. NESİL BİR SAVAŞ UÇAĞI ÜRETMESİ UÇUK BİR İHTİMAL DEĞİL

Türkiye'nin daha önceden önemli ortakları arasında olduğu F-35 için 900'den fazla parça ürettiğine dikkat çekildi. Bu tecrübeyle Türkiye'nin 5. nesil bir savaş uçağı üretmesinin uçuk bir ihtimal olmadığı kaydedildi.

KAAN'ın gizli savaş uçağı satın alma umudu olmayan ülkeler için bir şans olduğu belirtildi.

KAAN, SÜPER GÜÇLERİNİ TEKELİNİ SONA ERDİRECEK

KAAN projesine Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan, Ukrayna ve BAE gibi ülkelerin yoğun ilgi gösterdiğinden bahsedilirken KAAN'ın Amerikan, Çin veya Rus güçlerinin 5. nesil uçaklar üzerindeki tekelinin sona erdirdiği vurgulandı.

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