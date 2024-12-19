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Savunma

KAAN ile göklere hakim olacaklar! ANKA-4 dünyayı salladı: Karşılık verilemeyecek hızda

Savunma sanayi alanında her gün yeni bir atılım ortaya koyan Türkiye'nin geliştirmekte olduğu ANKA-4 dünyada büyük ses getirdi. Yabancı basın, 'Demir Pençe' olarak bahsedilen ANKA-4'ün balistik füzeleri ateşleyebileceğini aktarırken, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde lider olma hırsıyla hareket ettiğini duyurdu. Haberde ayrıca, hipersonik füzelerin kullanılmasının, ANKA-4'ün benzeri görülmemiş bir hızla saldırmasına olanak tanıyacağı ve 'düşmana tepki verecek neredeyse hiç zaman bırakmayacağı' ifade edildi.

Star Gazetesi19 Aralık 2024 Perşembe 22:23 - Güncelleme:
KAAN ile göklere hakim olacaklar! ANKA-4 dünyayı salladı: Karşılık verilemeyecek hızda
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Türkiye, son yıllarda insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi ve üretiminde lider bir ülke haline gelirken, ANKA-4 ile otonom savaş sistemlerinde önemli ilerlemeler kaydederek bu iddiasını bir üst seviyeye taşıdı.

Henüz geliştirme aşamasında olan insansız hava aracının, sadece önceki ANKA modellerinin evrimi değil, aynı zamanda modern savaşın dinamiklerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip yepyeni bir silah sistemi olmasının beklendiği ifade edildi.

TÜRKİYE ÖN SIRALARA YERLEŞECEK

Türk kaynaklarına atıfta bulunulan haberde, ANKA-4'ün, otonom görevler için yapay zekayı entegre eden gelişmiş bir taarruz İHA'sı olacağı ve Türkiye'nin askeri teknolojiye yapay zeka entegrasyonunu hedefleyen ülkeler arasında ön sıralara yerleşeceği ifade edildi.

ANKA-4'ün teknik özelliklerine geniş yer verilen haberde, son teknoloji balistik füzelerle donatılabileceği ve bu sayede Türkiye'nin, yeni nesil yüksek hızlı taarruz silahlarının geliştirilmesinde önemli bir oyuncu konumuna yükseleceğinin altı çizildi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DOĞRULUKLA SALDIRACAK

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına yer verilen haberde, bu füzelerin ses hızının çok ötesinde hızlara ulaşabileceği ve saldırılarda benzeri görülmemiş bir doğruluk ve etkinlik sağlayacağı aktarıldı. İkinci açıklamasında, "İHA'larımıza saldırılarda önemli bir hız ve hassasiyet sunacak balistik füzeler entegre ediyoruz. Bu bizim Demir Pençemiz olacak" dedi.

KAAN'A DİKKATİ ÇEKTİLER

ANKA-4'ün hala geliştirme aşamasında olmasına rağmen çatışma bölgelerinde insansız hava araçlarının artan önemi bağlamında projenin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca, ANKA-4'ün aynı zamanda Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'a 'sadık bir kanat adamı' olarak hizmet edeceği belirtildi.

Yapay zekayı kullanmayı hedefleyen diğer modern sistemler gibi ANKA-4'ün de kısmen veya tamamen yapay zeka tarafından yönlendirilebileceği ifade edildi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ STRATEJİK AVANTAJLAR ELDE EDEBİLECEK"

Haberde, "Türkiye, ANKA-4'ün devreye girmesiyle özellikle insansız hava araçları teknolojilerinin belirleyici olduğu Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki harekâtlar bağlamında önemli stratejik avantajlar elde edebilecek" ifadeleri kullanıldı.

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ANKA-4'ün Türkiye'nin otonom muharebe platformları geliştirme ve insansız hava sistemlerinin geleceğinde lider olma yolunda önemli bir adımı teşkil ettiğine vurgu yapılan haberde ayrıca, projenin başarıyla gerçekleştirilmesi halinde ANKA-4'ün, Türkiye'nin askeri havacılık stratejisinin önemli bir bileşeni haline gelebileceği ve giderek daha fazla ülkenin silahlı kuvvetlerine insansız ve otonom sistemleri entegre etme arayışında olduğu küresel arenada önemli bir oyuncu olabileceği belirtildi.

TÜRKİYE KÜRESEL DEĞİŞİME KATKIDA BULUNACAK

Haberde son olarak, Türkiye'nin, ANKA-4 gibi platformları konuşlandırarak yalnızca bölgedeki stratejik konumunu güçlendirmekle kalmayacağı, aynı zamanda modern askeri çatışmalarda giderek daha belirgin bir rol oynayan otonom savaş sistemlerine doğru küresel değişime de katkıda bulunacağı ifade edildi. Bu kapsamda, İHA teknolojisinde lider olma hırsıyla hareket eden Türkiye'nin, ANKA-4 ile oyunun kurallarını değiştirecek bir yetenek sunabileceği aktarıldı ve hipersonik balistik füzelerle donatıldığında, bu insansız hava aracının askeri operasyonların dinamiklerini değiştirebileceği dile getirildi.

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