İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9891
  • EURO
    33,6351
  • ALTIN
    2015.56
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • KAAN, İran basınında: Türkiye'nin en önemli projelerinden biri
Savunma

KAAN, İran basınında: Türkiye'nin en önemli projelerinden biri

İran medyası, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu, Türk hava savunma sanayinin “en önemli projelerinden biri” şeklinde duyurdu.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
KAAN, İran basınında: Türkiye'nin en önemli projelerinden biri
ABONE OL

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuyla ilgili haberini,"KAAN isimli Türk milli savaş uçağı bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla verdi.

Haberde, KAAN'ın Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" olduğu vurgulandı.

İran'ın önde gelen yayın kuruluşlarından İttilaat gazetesi de KAAN'ın uçuş görüntülerini yayınladığı haberini, "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı KAAN Ankara semalarında uçtu" başlığıyla sundu.

Ülkede, reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Camaran Haber Ajansı ise KAAN'ın haberini, "Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının ilk uçuşu gerçekleştirildi" başlığıyla paylaştı.

İran'ın irili ufaklı basın ve medya kuruluşlarında da yayınlanan haberlerde, KAAN'ın Türkiye için önemli bir proje olduğu kaydedildi.

  • milli uçak
  • KAAN
  • Türk savunma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.