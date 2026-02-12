İSTANBUL 15°C / 11°C
  KAAN karşısında teslim bayrağını çektiler... Türkiye'nin yükselişi Çin'i gölgede bıraktı
Savunma

KAAN karşısında teslim bayrağını çektiler... Türkiye'nin yükselişi Çin'i gölgede bıraktı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defence Show, küresel savunma devlerinin satranç tahtasına dönüştü. Çin merkezli South China Morning Post, fuara ilişkin yayımladığı analizde çarpıcı bir gerçeği itiraf etti: Orta Doğu pazarında Çin'in avantajı, Türkiye'nin yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın gölgesinde kaldı.

12 Şubat 2026 Perşembe 12:22
KAAN karşısında teslim bayrağını çektiler... Türkiye'nin yükselişi Çin'i gölgede bıraktı
ABONE OL

Pekin yönetiminin en önemli medya organlarından biri olan South China Morning Post, Çin'in Orta Doğu silah pazarındaki kalesinin sarsıldığını yazdı. Analize göre Çin; J-10CE ve J-35A gibi iddialı modelleriyle sahada olsa da, Türkiye'nin savunma sanayiindeki tarihi dönüşümü bölgedeki tüm stratejik hesapları değiştirdi.

KAAN VİTRİNE ÇIKTI, GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Türkiye, fuarın en çok konuşulan aktörlerinden biri oldu. Özellikle beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın sergilenmesi, Orta Doğu ülkeleri için "alternatif değil, ana tercih" sinyali verdi. Haberde KAAN için şu detaylara vurgu yapıldı:

Hız ve Teknoloji: Mach 1.8 azami hıza ulaşan KAAN, modern savaşın gerekliliklerini fazlasıyla karşılıyor.

Tam Entegrasyon: İki farklı insansız savaş uçağı modeliyle birlikte sergilenen KAAN, "geleceğin hava doktrini" olarak nitelendirildi.

İthalattan İhracata: Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı konumuna yükselerek bölgesel bir güç haline gelmesi, Çinli uzmanlar tarafından dikkatle not edildi.

DEVLERİN KAPIŞMASI: F-35, KF-21 VE KAAN AYNI SAHADA

Riyad'daki fuar, sadece Türkiye ve Çin'in değil, küresel güçlerin de gövde gösterisine sahne oldu.

ABD: Lockheed Martin, F-35'in tam boy maketiyle boy gösterdi. Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı için yeşil ışık yakabileceği iddiaları fuarın en sıcak kulis bilgisiydi.

Güney Kore: 4.5 nesil olarak tanımlanan ancak 6. nesle evrilebilir yapısıyla dikkat çeken KF-21 ile pazar payı aradı.

Çin: İHA pazarında Wing Loong serisiyle güçlü olsa da, bu yıl hava gösterisi yapmaması "stratejik bir sessizlik" olarak yorumlandı.

TÜRKİYE KAAN İLE VİTRİNE ÇIKTI

Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı KAAN modeliyle fuarda güçlü bir vitrin sundu. 20,3 metre uzunluğa, 13,4 metre kanat açıklığına ve Mach 1.8 azami hıza sahip olan KAAN'ın 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Uçak, iki insansız savaş uçağı modeliyle birlikte sergilendi.

UZMAN YORUMU: "SAVAŞ UÇAĞI ALMAK SİYASİ BİR TERCİHTİR"

Analizde yer alan uzman görüşlerine göre; Çin uçakları maliyet açısından cazip görünse de, savaş uçağı tedariki sadece teknik değil, son derece siyasi ve stratejik bir karar. Türkiye'nin hem NATO standartlarına yakınlığı hem de bağımsız yerli teknolojisi, Batı sistemlerinden kopmak istemeyen ancak alternatif arayan bölge ülkeleri için "altın orta yol" sunuyor.

Çin basınındaki bu itiraf, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyenin sadece bir "başarı hikayesi" değil, küresel pazar paylarını değiştiren jeopolitik bir gerçeklik olduğunu kanıtladı. Buna Pekin yönetimi, Orta Doğu'da İHA'larla kurduğu hakimiyeti, Türkiye'nin "insanlı ve insansız hava gücü" vizyonuna karşı korumakta zorlanıyor.

