KAAN mı, Eurofighter Typhoon mu?

KAAN'ın envantere giriş tarihi 2028 olarak hedeflendiği için envanteri güçlendirmek adına halihazırda Eurofighter tercih edilmesi pek de yadırganmadı. KAAN'ın envantere girmesiyle beraber alınmak istenen Eurofighter uçaklarına ne olacağı kulislerde merak konusu. Türkiye'nin toplamda 40 adet talep edeceği bu uçaklarla KAAN'ın arasında ne gibi farklar var? KAAN'ın Eurofighter'dan üstünlükleri neler olacak?

EUROFİGHTER TYPHOON NEDİR?

4.5'inci nesil olan Eurofighter Typhoon savaş uçağı, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortak geliştirdiği bir projenin ürünü. İlerleyen süreçte Fransa projeden ayrılarak kendi savaş uçağı Rafale'yi üretmesi de bir diğer kırılma nokta olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bir Avrupa Birliği yapımı olan Eurofighter'ın özellikleri günümüz hava muharebesine hayli uygun görülüyor.

EUROFİGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tasarımı, Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları baz alınarak hazırlanmıştır. Gelişmiş elektronik sistemleri ve tasarımından gelen çeviklik Typhoon'un en iyi özellikleri olarak gösterilmekte. İşte Eurofighter Typhoon'un temel özellikleri:

4.5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

En yüksek hız: 2.495 km/sa

Uzunluk: 15.96 m

Kanat açıklığı: 11 m

Menzil: 2.900 km

Silahlar: Havadan-Havaya ve Havadan-Karaya

Motor: 2 adet EJ200

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Temel özelliklerine bakılarak hava muharebesinin temel taşları arasına adını yazdıran Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından kullanılıyor. F-16'ların günümüz teknolojisinden geri kalmaya başlamasıyla beraber Türkiye'de Eurofighter Typhoon'a göz kırparak envanter genişletme çalışmalarının mesajını verdi.

Hava gücünü genişletmek isteyen ve bu yönde de kendi sava uçağını üreten Türkiye, dışa bağımlılığı kesmeyi hedefliyor. Bu uğurda beklentilerin en fazla olduğu koz ise MMU KAAN oluyor. Peki KAAN'ın temel özellikleri nelerdir?

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İstiklalden, İstikbale şiarıyla girilen Türkiye'nin 100. Yılında en çok merak edilen şüphesiz KAAN. İlk uçuşunun 27 Aralıkta olması beklenen KAAN'ı, TUSAŞ Başkanı Temel Kotil, "Avrupalılar'da yok bu uçaktan" sözleriyle yad ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Asıl hedefimiz 5'inci nesil KAAN" diyerek geleceğe dair mesaj veriyor. İşte Türkiye'nin kaderinde büyük pay sahibi olması beklenen KAAN'ın temel özellikleri:

5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Azami Hız: 1,8 Mach

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

İtki 2x 29.000 lb

Silahlar: Havadan-Havaya ve Havadan-Karaya

Pozitif / Negatif G Limiti +9g / 3,5g

Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteği

KAAN'ın temel özelliklerine bakıldığı zaman savaş uçakları kategorisinde elit kesimde olduğu söylenebilir. 2028 yılında TSK'nın envanterine girmesi hedeflenen bu dev uçağın ordu gücüne üstün bir güç katacağı aşikar. KAAN'da asıl hedef ise, %100 yerlilik olması da dikkat çeken bir beklenti olmasını sağlıyor. Üstün teknoloji ve donanıma sahip olacak olan Milli Muharip Uçak KAAN'ı, 40adet almayı hedeflediğimiz Eurofighter Typhoon uçaklarıyla kıyasladığımızda ne gibi farklar ortaya çıkıyor bir bakalım.

KAAN MI? EUROFİGHTER MI?

Öncelikle yerlilik hedefine bakılarak güvenlik ve proje odaklanması açısından KAAN elbette bir adım önde başlıyor. Eurofighter'ın hizmete 2003 girişli olmasından dolayı aradaki 20 yıl elbette teknolojik olarak Typhoon'a negatif etkileri beraberinde getiriyor. Eurofighter'ın 4.5'inci nesil olmasından ve KAAN'ın 5'inci nesil savaş uçağı kategorisine girmesinden dolayı da KAAN yine öne geçiyor. 21 metre uzunluk, 14 metre kanat açıklığıyla da KAAN, uçak büyüklüğünde Eurofighter'a ciddi fark atıyor. Eurofighter'ın en önemli özelliği olan sistemsel donanımını ise KAAN'ın, yapay zeka ve nöral ağ desteği özelliğiyle geçmesi bekleniyor.

Etkin hizmette olan Eurofighter Typhoon'un pazardaki yeri ve muharebe gücü inkar edilemez bir gerçek. Kendi nesli uçaklardan ve şu zamanki muharebe uçakları arasında kendine has özellikleriyle ön plana çıkmayı başaran Eurofighter'ın olası Türkiye alışverişinde Türk ordusuna güç katacağı hiç şüphesiz kesindir. Alınması planlanan bu uçaklarında son versiyon olması dikkat edilmesi gereken bir diğer husus.

Hem Eurofighter, hem KAAN, hem HÜRJET gibi uçakların Türk ordusuna keskin bir hava gücü sağlayacağı kesin gözüyle bakılırken, KAAN'ın yerini envantere girene kadar Eurofighter'ın doldurması beklenmekte. 5'inci nesil bir uçak olarak KAAN her ne kadar Eurofighter'a neredeyse her halanda üstünlük kurarken, sınıfının önde gelenlerinden olan Eurofighter'a Türkiye'nin talep olması bu uçağın ne kadar etkin güç olduğunu gösteriyor.