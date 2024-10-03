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KAAN mı, F-16 mı, F-22 mi? Çok konuşulacak cevap

Milli muharip uçak KAAN'ın F-16'larla kıyaslanmasının mümkün olmadığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 'Bu bir arabayla bir uçağı kıyaslamak gibi bir şey.' diye konuştu. Demiroğlu, '2025 sonunda iki KAAN havalanmış olacak. Bazı özellikleri F-22'de bile yok.' dedi.

3 Ekim 2024 Perşembe 08:24 - Güncelleme:
KAAN mı, F-16 mı, F-22 mi? Çok konuşulacak cevap
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN'da gelinen süreç ile ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

"2028'DE İLK TESLİMATIMIZI HAVA KUVVETLERİ'NE YAPMIŞ BULUNUYORUZ"

Demiroğlu, şunları söyledi: İlk test uçuşlarımızı yaptık, bu sene bir uçuş daha yapacağız. Ama esas geliştirme test uçuşlarımız seneye başlıyor. Gayet yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki sene sonunda 2025'te uçuşlarına başlayacaklar. İki tane KAAN'ımız havalanmış olacak. 2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetleri'ne yapmış bulunuyoruz. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Çok agresif bir takvim. Herkes yapabilir misiniz diye soruyor ama biz bunu yapacağız.

"F-16'DAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

KAAN'ın F-16'larla kıyaslanmasının mümkün olmadığını belirten Demiroğlu, "Bu bir arabayla bir uçağı kıyaslamak gibi bir şey. KAAN'ın özelliklerinin bazılar şu anda F-22'de bile yok" dedi.

HÜRJET'TE SON DURUM

HÜRJET'te son durum ile ilgili de konuşan Demiroğlu, "HÜRJET'in teslimatına 2026 içerisinde başlayacağız. Seri üretime de başladı. Avrupa, Asya ve Afrika'dan ciddi talepleri var. İkinci HÜRJET prototipi üretiliyor. Bu ay içerisinde o da görücüye çıkacak. Uçarken görmeyi planlıyoruz. 45.000 feet irtifayı geçtik. 50.000 feet'i planlıyoruz. Esas hedefimiz süpersonik hızlara çıkması." ifadelerini kullandı.

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