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Savunma

''KAAN'' örnek oldu... Rus yapımı Su-25'lere Türkiye dokunuşu

Türkiye, 'KAAN' ile edindiği tecrübeyle Azerbaycan'ın Rus yapımı Su-25 savaş uçaklarının yeteneklerini artıracak.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
''KAAN'' örnek oldu... Rus yapımı Su-25'lere Türkiye dokunuşu
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Türkiye, milli muharip uçak "KAAN" ile ortaya koyduğu tecrübeyi Azerbaycan envanterinde bulunan Rus yapımı Su-25 savaş uçağına aktarıyor.

SETA tarafından düzenlenen "Türk Savunma Sanayiinin Yüzyılı" başlıklı sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, KAAN ve Su-25 ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

"KAAN" ÖRNEK OLDU... RUS YAPIMI SU-25'LERE TÜRKİYE DOKUNUŞU

İsmail Demir, KAAN gibi projelerin kabiliyetleri görüldükçe bazı ülkelerin ortak, bazı ülkelerin müşteri olabileceğini, bunlara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda Azerbaycan'a ait Su-25 uçağının yer aldığına işaret edilerek, Türkiye'nin bu tarz uçakların kapsamlı modernizasyonuna ilişkin bir çalışması bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Demir, "Var. Azerbaycan'da özellikle bu uçakların modernizasyonu kadar üzerine belli silah sistemlerinin entegre edilmesi, akıllı sistemlerin uygulanmasıyla ilgili projelerimiz var. Bunlar hayata geçiriliyor." dedi.

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