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Savunma

''KAAN, Rafale'den de Eurofighter'dan da üstün olacak''

2028'de 20 tane KAAN uçağının Hava Kuvvetleri envanterine dahil edileceğini açıklayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'Rafale'den de Eurofighter dan da üstün bir uçak olacak KAAN. İleride de F-35 seviyesinde olacak.' dedi.

16 Mart 2024 Cumartesi 09:02 - Güncelleme:
''KAAN, Rafale'den de Eurofighter'dan da üstün olacak''
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil CNN Türk'ün sorularını cevapladı.

Kotil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, "2028'de 20 tane uçağın teslimatı planlanıyor" demişlerdi. Bizim de bütün gayretimiz bu, 1 tane KAAN yaptık, 3 tane daha KAAN yapıyoruz. Testler çok uzun sürüyor.

- KAAN'da bundan sonraki aşama nedir?

3 uçak daha yapıyoruz, bunlar test uçağı olacak. Rafale'den de Eurofighter dan da üstün bir uçak olacak KAAN. İleride de F-35 seviyesinde olacak inşallah. Önemli olan TUSAŞ için ağacın gelmesi, meyve gelecektir. Şu anda 16 bin çalışanımız var.

- KAAN yurt dışına satılacak mı?

KAAN stratejik bir asset. KAAN'ın yurt dışına satışı için bir yorum yapamam.

- Atak helikopterinde son durum nedir?

TUSAŞ T-129 Atak dediğimiz helikopterimiz çok iyi satıyor yurt dışında. Motoru yurt dışından geliyor ancak TUSAŞ T-929 Atak-2 dediğimiz ABD'lilerin Apache dediği tarzda geliştirdiğimiz helikopterimizin her şeyi, motoru dahil bize ait olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

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