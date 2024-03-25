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Savunma

KAAN ve F-16 hamlemiz etkili oldu! Eski savaş uçaklarını satışa çıkarıyorlar

ABD'den F-16 satın almaya hazırlanan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağımız KAAN'ı da 'Mavi Vatan'la buluşturması Yunanistan'ı yeni kararlar almaya itti. Yunan Bakan Dendias, eskiyen F-4 ve Mirage 2000-5 savaş uçaklarını satacaklarını duyurdu.

Star Gazetesi25 Mart 2024 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
KAAN ve F-16 hamlemiz etkili oldu! Eski savaş uçaklarını satışa çıkarıyorlar
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Türkiye ve ABD arasında F-16 satışı konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ile Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu Yunanistan'ı adım atmaya zorladı.

Yunan televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, eski savaş uçaklarını satma niyetlerinin olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin satın alacağı F-16'lara ilişkin konuşan Dendias, modernizasyonda gecikme yaşadıklarını itiraf ederek, "Gecikmeyi telafi edeceğiz. En geç 2027 yılına kadar F-16 Viper uçaklarından oluşan yetenekli bir filo kurmuş olmalıydık. Ama çok daha derin işler yapmamız lazım, öncelikle uçak tiplerimizi homojenleştirmemiz lazım, "one-cart" tipi uçaklarımız var, F-4'ümüz var, Mirage 2000-5'imiz var, F-16 Blok'umuz var. 30, F-16 Blok 50'miz var, F16 Blok 52'miz var, F-16 Viper'ımız var, Rafale'imiz var. Bu böyle olmaz" dedi.

KAAN VE F-16 HAMLEMİZ ETKİLİ OLDU! ESKİ SAVAŞ UÇAKLARINI SATIŞA ÇIKARIYORLAR

"Bazı uçaklar emekli mi olmalı?" sorusuna Dendias, "F-4'ler emekliye ayrılmalı, eğer satılabilirse. Mirage 2000-5 son derece yetenekli bir uçak, satılması gerekiyor. Blok 30 F-16'ların satılması gerekiyor. Geri kalan tüm uçaklar için F-16'ları Viper seviyesine çıkarmalıyız, Rafale filosunu güçlendirmeliyiz, 24 tane var, onları 30'a çıkarmak iyi olur ve tabii ki F-35'leri de almalıyız" dedi.

Mavi Vatan konusundaki rahatsızlığını da gizlemeyen Yunan bakan Mavi Vatan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan' tarafından da dile getirildiğini anımsattı ve 'Yarın sabah 'uzay vatanı' sesini duyabiliriz, bu şey sürekli genişliyor' dedi.

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