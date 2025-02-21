Tasarım ve sistem entegrasyon çalışmaları hız kesmeden devam eden Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi projesi MUGEM'in tamamen yerli hava platformlarıyla görev yapması hedeflenirken Milli Muharip Uçağımız KAAN'la ilgili son açıklamalar Batı'da geniş yankı uyandırdı.

KAAN'ın deniz versiyonunun geliştirilmesinde çalışmaların yapıldığını duyuran Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Albay Uçar'ın detayları paylaşması yabancı savunma sitelerinin ilgisini çekti.

Uçar'ın "KAAN'ın deniz versiyonunun üretilmesi durumunda, uçak gemimizden kalkış ve iniş yapabilmesi için TUSAŞ ile bilgi alışverişini sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra BAYKAR üretimi KIZILELMA ve TB-3 ile TUSAŞ üretimi HÜRJET ve ANKA-3 de MUGEM'den operasyon icra edebilecek" açıklaması haberde yer aldı.

Bu girişimin bağımsız ve modern bir uçak gemisi havacılık kabiliyeti oluşturmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu dile getiren Batı basını, "KAAN'ı uçak gemisi operasyonlarına uyarlamak Türkiye'nin hava gücü projeksiyonunu artırmaya yönelik orta vadeli planlarla örtüşüyor. Gerçekleştirilirse, bu proje Türk Donanması'na beşinci nesil uçak gemisi tabanlı bir savaş uçağı sağlayarak operasyonel yeteneklerini güçlendirecektir. KAAN'ın MUGEM programına başarılı bir şekilde entegre edilmesi, Türkiye'nin askeri havacılık gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak ve onu gelişmiş uçak gemisi havacılık yeteneklerine sahip ülkeler arasında konumlandıracaktır" ifadelerini kullandı.